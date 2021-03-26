【三毛生忌】沙漠結婚以芹菜作花束:生命不在長短 最重要痛快活過

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-26 10:30

【三毛】3月26日，是台灣作家三毛的生忌，她與丈夫荷西的愛情十分傳奇，沙漠結婚丶芹菜作結婚花束......而你可知道，荷西曾出軌嗎？

荷西，你答應過的，你要在那邊等我，有你這一句承諾，我便還有一個盼望了。 《不死鳥》三毛

三毛原名陳懋平，自19歲起，她出版過超過20本著作，散文文字以活潑大度見稱，而她去世前一年，也完成了電影劇本《滾滾紅塵》(1990年)，並由林青霞主演。年僅47歲，三毛於1991年離開我們，留下的不只出色著作，還有她對生活、對愛情的寬大精神。

【三毛】三毛去世前一年，完成了電影劇本《滾滾紅塵》(1990年)，並由林青霞主演。 （《滾滾紅塵》劇照）

三毛人生哲學：無論做什麼 讓自己能夠舒服一點才重要

三毛一直活得似孩子，那是最幸福的事。要訣是甚麼？就是要找一個跟你一起長不大的人。這是我在看三毛《撒哈拉的故事》時，想到的事。三毛姪女曾出版散文集《我的姑姑三毛》，為三毛逝世30周年接受《南方人物周刊》訪問時，如此形容她：「姑姑會說，無論做什麼，讓自己能夠舒服一點才是重要的。就這麼一句話，我記到現在。」

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人人說三毛「好有型」 我卻感覺被背叛......

人人說三毛「好有型」，我看這位台灣作家，卻一直都有一種被背叛的感覺。因為，我與她「結緣」的作品是她回讀者的回信。無論讀者的煩惱有多瑣碎、多悲哀，她也總能開解，找到一些出路。那源源不盡的活力在一字一句間蹦跳出來。想不到這樣正面的她，最後卻自殺了。

很多人說，那是因為她的丈夫在意外中逝世，她跨不過去。斯人己逝多年，筆者實在不忍再探究她的死亡。反而，不如在她生前的文字中「尋幽探秘」，看看她的愛情、她的流浪與回憶。

【三毛】1991年1月4日，台灣作家三毛被發現在一家醫院中自縊身亡，令人婉惜悲痛。（永遠的三毛紀念官網）

愛情這回事：幸福是二人如小孩

《撒哈拉的故事》說的是三毛與丈夫荷西在撒哈拉沙漠的點滴。看故不駁故，我寧可相信她字字作實，讓我同時也相信，原來世界也真有這樣的愛情。

三毛喜歡旅行，嚮往在沙漠生活；來自西班牙的荷西則愛海愛水，他是要衝浪與冒險的。但他不想與三毛分離，於是便隨三毛想來到撒哈拉。他們一起在那兒樸實地生活，荷西上班，三毛則寫作與做飯，與鄰居做朋友，教他們算術，幫忙讀信。

他們毎星期都駛吉普車到處蹓躂，有次為了在沙漠找化石，荷西差點就陷入泥濘中死了；三毛事事好奇，要跑到澡堂看撒哈拉女人如何四年才洗一次澡，他們一起跑到沙灘偷看當地人「灌腸」⋯⋯但他們也要面對生活，鄰居會來「借」東西、旅行費用太貴他們要到河邊捉魚、鄰居的羊時時掉下來，天花板要時時修理。

但她的文字都是單純的感動與快樂，沒有絲毫抱怨。她心有歸宿，撒哈拉就是他們的家：

心，若沒有棲息的地方，到哪裡都是流浪。 三毛

最可愛是，二人作伴，沒有高低，一起如孩童遊玩世間。

【三毛】很多人猜測，三毛是因丈夫荷西去世而自殺，她曾在《不死鳥》中寫：「荷西，你答應過的，你要在那邊等我，有你這一句承諾，我便還有一個盼望了。」（永遠的三毛紀念官網）

結婚這回事：女生結婚後還是可以「我行我素」

三毛愛荷西，這件事是無容置疑的。但即使是這樣的愛，也不需要三毛改變一分一毫。三毛是個台灣人，也是天生的浪人，荷西則來自西班牙。荷西等了三毛6年，終於在撒哈拉結婚。在結婚前，三毛「先小人，後君子」地告訴他，他們這樣的不同，結婚後可能會打架。荷西卻說：

我知道你性情不好，心地卻是很好的。吵架打架都可能會發生，可是我們還是要結婚。 荷西

但三毛卻極不願意在結婚後失去獨立的人格與內心的自由，她一再強調，婚後她依舊要「我行我素」，不然就不結婚了。而荷西也回說：

我就是要你「你行你素」，失去了你的個性與風格，我何必娶你呢？ 荷西

這時代流行「改、改、改」：脾氣不好？改！沒有給予對方私人空間？改！不夠成熟？改！所以，筆者喜歡他們這樣的愛情，死心塌地不只是因為對方的「她」，也是因為知道對方的「不好」，卻要她照老樣。

【三毛】三毛極不願意在結婚後失去獨立的人格與內心的自由，她一再強調，婚後她依舊要「我行我素」，不然就不結婚了。（永遠的三毛紀念官網）

回憶這回事：你要怎樣定義你的愛情？

在我看《撒哈拉的故事》的時候，我像是預先知道了結局。差不多每個故事都是快樂的回憶，而她的其他書，其實也是一樣正面的。但我讀着讀着，越覺得那故事有多快樂，那有就有多悲哀。因為，即使他們這樣相愛，可是荷西最後卻死了。她寫下：

每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成了撒哈拉。每想你一次，天上就掉下一滴水，於是形成了太平洋。 三毛

直到一次我跟朋友說起，她說：「你知道荷西出軌了嗎？」看她這樣的寫法，當然不知道。因為她選擇了用這一面來解說她的愛情。誰說曾有傷疤，那曾經的愛情就不值一提呢？

【三毛】三毛選擇了記起幸福小事的一面來解說她的愛情。誰說曾有傷疤，曾經的愛情就不值一提呢？（永遠的三毛紀念官網）

筆者喜歡三毛這樣的作家，也喜歡她的自由。疫症使生活停擺，大家都失了方寸，或許也在乘這空閒，試試跟着她的文字浪跡天涯。

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