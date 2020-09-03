前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）上年9月1日離開TVB，曾在IG承認：「做得唔開心」，結束6年主播生涯。今年9月1日開學日，梁凱寧宣布入讀中大，成為全職學生！其實梁凱寧不只樣子甜美，而且十分心地善良，曾經遠赴斯里蘭卡當義工，而且身體力行與街坊一起抗疫，是真善美的女生，令人氣再上一層樓，IG突破6萬粉絲！其實昔日的前女主播在離巢後，也獨當一面，發展更加多姿多采！

梁凱寧：「#其實而家係用zoom上堂 #張相係八月返學校拎學生證時影的 #大家可以留言為我打打氣嗎」(Instagram@maggieleung0722)

現年28歲的梁凱寧於9月1日開學日，在IG展示自己的學生證，宣布自己考進中大醫學院修讀言語語言病理理學碩士課程，成為兩年全職學生！她本來修讀傳理學院，面試前準備了很多功夫，才成功轉入醫學院。

梁凱寧十分好學，求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又懂得彈結他、潛水，更加曾經學習過駕駛飛機！(Instagram@maggieleung0722)

梁凱寧學生證的照片超美，引來網民回應：「如果可以做你同學，可以做你病人，係榮幸。」梁凱寧分享：「希望走出comfort zone嘅我，可以順利畢到業，換個跑道，繼續保持初衷，幫助有需要嘅人。」梁凱寧表示讀書期間會接工作，以支付學費。梁凱寧最後分享：「順便一提，原來上年今日亦都係我喺舊公司嘅最後一日，Time Flies！」

梁凱寧：「過去好多年嘅今日，我都係喺直播室為觀眾報道各區嘅開學情況，今年終於到我做返學生喇！」(Instagram@maggieleung0722)

放棄新聞？結束6年主播生涯主因！

梁凱寧畢業於香港浸會大學主修廣播新聞，原來就讀期間就在無綫新聞部當上實習記者，畢業後正式擔任主播。因為梁凱寧樣貌甜美、身材出眾而被受觸目，主持過《新聞提要》、《天氣報告》、《香港早晨》、《新聞透視》等等，被封為「無綫新聞之花」。

梁凱寧主持過《新聞提要》、《天氣報告》、《香港早晨》、《新聞透視》等等，直到最後的報導，展示最真誠的笑容。(2019年9月1日的《晚間新聞》截圖)

上年反修例運動，引起無綫的新聞部爆發「離職潮」，梁凱寧亦是其中之一，一度被傳不滿新聞部而憤然離職。9月1日《晚間新聞》，梁凱寧在報道時向觀眾道別：「新聞報道完，多謝支持，各位再見。」結束六年主播生涯。梁凱寧十分親民，離職後仍然被受網民注視，當被網民問起離開TVB的原因，她直認：「做得唔開心！」

梁凱寧在Instagram Story大玩你問我答，大爆原因：「做得唔開心！」(Instagram@maggieleung0722)

走出主播框框 粉絲人氣急升！

主播報導樣子嚴肅又硬梆梆，難以猜測她私下的一面。梁凱寧離職後，去到香港開電視做清淡節目《開嚟見我》的主持人，展示自己的真個性！梁凱寧在節目中不時搞爛gag，而且又有急才，十分活潑調皮可愛，好快就跳出主播的框框。

上年梁凱寧返回香港浸會大學當客席導師，為新聞系的學生教授課程。(Instagram@maggieleung0722)

後來梁凱寧亦擔任浸大新聞系客席導師，直言比起做新聞主播時，生活來得更有意義和精采。梁凱寧十分貼地，為人踏實，不愛虛榮，十分注重修養、學識、內涵的增長。難怪梁凱寧的IG都是離巢後建立的，短時間就粉絲人數突破6萬！

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往斯里蘭卡義教！如父母般幫學生處理鼻涕及痰

梁凱寧回復自由身之後，花了約大半個月時間去到斯里蘭卡，走入貧困地區，為當地托兒所照顧嬰幼兒，及到鄉村義教小學生英文！當地的小學生由6至12歲都有，程度不一。梁凱寧與義工商討後，決定以遊戲方式教授英文，訓練他們的自信心及團隊合作精神。

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義教當地小孩，最大的感受和得着，一定是見證他們的成長和轉變。梁凱寧表示其中一位小孩初時見面十分害羞，在相處一星期之後，臨別之際，他是哭得最厲害的那個，這些經驗得來不易、十分珍貴。梁凱寧自小就知慳識儉，不過當地生活簡樸，眼見孩童的窮困生活，令她倍加感觸：「就算是一枝筆、擦膠，也可以數十小孩輪流使用、一個傳一個，這些令我頗心痛。」

梁凱寧充滿愛心，短短時間就與斯里蘭卡的小孩感情要好，注滿關愛。(Instagram@maggieleung0722)

梁凱寧感言：「幸福得來不易，當地比較貧窮，玩的玩具都很破爛，甚至樹枝泥沙石頭都可以當作玩具玩很久。我覺得好驚訝，但原來這些是他們唯一擁有的。」梁凱寧明白到要少一份埋怨，學會珍惜所有：「有次我跟義工送他們汽球，他們開心到不得了，像從沒見過一樣。香港人應該珍惜現在所擁有的東西，少點埋怨，因為我們擁有的比別人多好多。」

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貼地港女 善心派口罩！

今年疫情爆發，引起市民瘋搶口罩，就連粉絲們都擔心梁凱寧不夠用，稱要送她口罩。不過梁凱寧竟然在IG表明拒絕，表示：「真的不用啦，我仲有半盒，如非必要，我會盡量減少外出，請將口罩讓給有需要的人士，例如前線醫護人員、身體虛弱人士、孕婦及長者。」

梁凱寧直言：「施比受，更有福」，除了中心內派發，更加大熱天之下逐家逐戶上門派口罩。(Instagram@maggieleung0722)

梁凱寧人美心善，疫情緊張都依然到長者中心做義工，積極籌務物資及發起行動，向老友記派發口罩及消毒用品。梁凱寧表示：「知道派發嘅數量唔算多，但都希望今次嘅行動可以盡綿力，幫助到有需要嘅公公婆婆」

今年梁凱寧意外跣倒，導致左手手踭輕微骨折，打了石膏。6月已經拆了石膏，看物理治療，等待康復。(Instagram@maggieleung0722)

昔日TVB的新聞小花一一離巢，她們離開主播路線，另覓出路，各有發展。梁凱寧道別主播一年，找到自己一個新方向。梁凱寧人美心善，有一個熱心助人的精神，感動身邊的人都想為社會付出多一分力，是心善美女神。

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現正熱播的《反黑路人甲》中，飾演蔣千霞的賴慰玲同樣有才華，而且深受網民喜愛，在圈中人緣甚好。（延伸閱讀==>反黑路人甲｜賴慰玲被喻「小鄭裕玲」影帝也寵愛 5大得人心特質）