65歲的大台綠葉王陳榮峻（峻哥）曾經歷喪妻之痛，好不容易另覓所愛，與60歲的吳香倫(Helen)譜出黃昏戀，2018年修成正果成為全城熱話。這對夫妻檔憑《愛‧回家之開心速遞》的譚道德夫婦而廣為人知，幕前幕後都相當恩愛，見證黃昏戀的幸福美滿！ 可惜吳香倫在婚後先患上肺炎，後來被確診患有皮肌炎！這段日子陳榮峻長伴太太身邊，一同積極面對頑疾，叫人感動！二人的黃昏戀難能可貴，除一起面對身體上的問題，更要考慮兩個家庭的接受性，以及自己對舊愛的情。

陳榮峻與吳香倫在《愛回家之開心速遞》，飾演滿是傳統思想的譚道德、譚何容儀，深受喜愛。(《愛回家之開心速遞》劇照截圖)

皮肌炎治療初期 日服16粒藥？

吳香倫在婚後身體轉差，當時醫生診斷為肺炎，亦先後幾次入院，需要食抗生素和種菌，可惜一直沒有好轉。今年吳香倫更出現關節腫痛、手痹、甩皮的情况，詳細檢驗後，證實患上罕見的皮肌炎。早前陳榮峻與吳香倫接受《東張西望》訪問，講述吳香倫身體情況。吳香倫的肺部因為皮肌炎及肺炎，已經有三分一部分纖維化。

《東張西望》上星期訪問陳榮峻與吳香倫，大談患上皮肌炎的事。(節目《東張西望》截圖)

由於皮肌炎的病菌會攻擊心、腦、肺、皮膚等器官，之前魯芬因為皮肌炎入侵而導致肺部衰竭病逝，所以陳榮峻得知太太患上皮肌炎就相當擔憂！雖然病情及早發現，但是吳香倫的病情並不穩定，她指自己平日走路、說話都會力不從心。吳香倫在患病初時肌肉酵素超標幾倍、關節經常腫痛、雙手甩皮、肺部呼吸不正常等，影響到她的日常生活。

入院期間吳香倫依然手執《愛回家》劇本，相當專業。(Instagram@chanwingchun0822)

她再解釋需服藥兩年治療，初時需要每日服16粒藥，服藥後會難以入睡，直到近期吳香倫的病情有點紓緩，睡眠質素改善，每日用藥減到8、9粒，只需要每半年覆診一次。這段艱難時期的種種小細節，陳榮峻的小舉動都令吳香倫極為感動，一一放入心內！

婚後，陳榮峻跟吳香倫除了對抗身體問題之外，都要克服內心的軟弱。(《東張西望》節目截圖)

走出亡妻陰霾？ 不再埋怨 勇敢望前！

陳榮峻的亡妻於2010年因腦溢血而逝世，脫離喪妻陰影後，成功找回幸福迎娶吳香倫，想不到噩運再度降臨！吳香倫在患上嚴重肺炎之時，陳榮峻所受的打擊來得大：「嗰陣時心裏面好似被大鐵鎚擊咗一下，心諗點解又係我？點解唔好嘅嘢都降臨喺我身上？我係唔係做錯咗啲乜？」反之是吳香倫安慰他：「唔會，我冇事，我依家仲好哋哋企喺你面前。」

今次吳香倫證實是皮肌炎，陳榮峻直言：「又係我？唔係呀。」眼見另一半有事，內心當然充滿擔憂，所以陳榮峻只能將可以做的都做，長伴她的身邊，對愛妻照顧無微不至、一力扶持，以行動關心來守候着。

陳榮峻貼心照顧吳香倫，更加身體力行，一起做運動。(Instagram@helenhl08)

由於吳香倫身體免疫力問題，不能進補，只可飲食清淡，陳榮峻經常為吳香倫煲愛心湯，以補充營養。為了不讓愛妻操勞，陳榮峻承擔家中大小家務，時時提她食藥。陳榮峻見醫生建議多做運動以恢復肺部功能，就會叫吳香倫一起行山。陳榮峻坦言生日願望就是想太太快點康復，希望今後二人能享受餘生，在疫情後與太太一同旅行。

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勇敢捉緊黃昏戀 攜手走入教堂！

雖然戀愛不限年齡，不過要譜出黃昏戀曲絕對不易，特別是以往經歷情傷憾事，多少會影響人對愛情的追求。多年以來吳香倫一直單身，而陳榮峻當年痛失太太後，曾一度情緒崩潰，更打算自殺尋死，飽受傷痛。直至2014年他們合作《食為奴》，到橫店拍外景而交換電話，慢慢互有好感。當時陳榮峻走出喪妻陰霾，鼓起勇氣踏出一步，主動相約吳香倫卡啦OK，又拖手，爭取自己的幸福。拍拖3年，二人萌生再婚念頭。

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陳榮峻沒有因為吳香倫而忘記亡妻，之前的二十八年婚姻感情深厚，依然尚存他的心中，每次陳榮峻提起亡妻都忍不住流淚。吳香倫坦言這是他人生最重要的經歷，選擇一起當然都會將這份情義包括在內：「他是一個很重感情的男人，我看重的就是這份情義，他的前半生有太太相陪，後半生我希望可以和他相伴到老。」

今年陳榮峻與吳香倫結婚兩周年，感言：「非常感謝很多親人和摯友給我們的祝福，我哋結婚話咁快就兩周年，當然要開開心心食餐飯啦！祝願我哋與家人身體健康！平安、順利、幸福、愉快！」(Instagram@helenhl08)

他們把握時間，勇敢相愛！2018年，他們上了婚前輔導班，取得合格證書，順利步入教堂結婚，展開人生的另一章。陳榮峻向愛妻甜蜜承諾：「我係你老公喇！我會繼續做你嘅人肉鬧鐘，你唔識煮飯，我識，我會照顧你一生一世，畀你永遠幸福、快樂。」

2018年7月10日，陳榮峻與吳香倫在堅道聖母無原罪主教座堂舉行婚禮。(Instagram@helenhl08)

亡母無法取代！繼子女可否接受吳香倫？

發展黃昏戀之前，相信最怕就是自己的子女並不接納。陳榮峻和亡妻有一對龍鳳胎和小兒子，對於家中要有新成員的事，都表示支持和接受，只希望父親老來有伴，不用子女擔心和牽掛。兒子陳熲聰曾經表示：「媽媽只有一個，她的位置永遠在心中，我只希望爸爸不再孤單。」吳香倫進駐陳家後，與他相處融洽，坦言：「我從來沒有想過取代他們媽媽的位置，只是作為長輩或朋友一齊共處。」

今年7月，陳榮峻的兩位兒子請食西餐，補祝陳榮峻與吳香倫的結婚兩周年紀念。（Instagram@chanwingchun0822）

節目《1+1的深情》中，兒子陳頴聰剖白心情，提起當年父親為生母離世的事而一度崩潰，一直為父親擔憂。因此他十分感謝吳香倫的出現:「媽媽啱啱走咗嗰段時間，爸爸真係好崩潰，甚至曾經諗過自殺，所以多謝你，多謝你救返佢，呢件事真係衷心多謝你，陪伴佢行下半生。」陳榮峻、吳香倫當刻聽後，都感動落淚。

陳榮峻兒子陳頴聰是一位健身教練、拳擊教練、歷奇教練、足球教練。（Instagram@chanwingchun0822）

在抗疫期間，陳頴聰更為他們二人度身訂造健身操，希望他們即使安在家中，都可保持身體健康。陳榮峻說：「我很幸運，有懂事的子女，還有體貼的另一半。」

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貼心細節記入心 哽咽感激

結婚以來，陳榮峻與吳香倫都是模範恩愛夫妻，他們的愛情之所以無堅不摧，是因為身邊有個人與你一同經歷考驗。上了年紀面對身體上的毛病或是頑疾，絕對很需要枕邊人的扶持，吳香倫望見陳榮峻無限量的支持和陪伴，內心滿是對丈夫的感激！

吳香倫感言時更一度哽咽，陳榮峻就拖着Helen的手，情深款款。(節目《東張西望》截圖)

吳香倫感言時更一度哽咽：「好多謝佢一路支持同鼓勵我，佢成日都安慰我，叫我唔使擔心，佢呢啲嘅說話呢，其實對我好大鼓勵！」吳香倫從沒有埋怨病情，反而有信心二人定會跨過難關，她積極面對惡疾，比以往更懂得珍惜：「今日回復好身體更加要珍惜，唔開心嘅日子都會珍惜，有時都覺得難捱，但一定都會過去。」陳榮峻拖着吳香倫的手，感言：「我哋會一齊面對，一定要開開心心，一路繼續向前行、向前看。」

希望吳香倫身體及早康復，與陳榮峻執起手，等疫情後好好去旅行，享受幸福、快樂。(節目《東張西望》截圖)

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