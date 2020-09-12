【打卡Cafe】無法外出旅行，留在本土展開一段本地遊之旅已成潮流趨勢。不少女生們紛紛探索不同區域，東尋西覓，只為尋找隱藏在大街小巷的各式Cafe。近年更冒起一些別具風格的Cafe，結合中國傳統文化及西方風格，打造出環境和美食的新驚喜！當中西文化發生碰撞與融合時，又會產生怎樣的有趣效果呢？

近年冒起一些中西風格合壁的CAFE，不論是環境和美食都大有新驚喜！(hk.travel.foodie/sohighcoffeebar@ig)

第一站：西營盤 SO.HIGH

位於西環的SO.HIGH咖啡店是港島區必去的一大人氣cafe！(sohighcoffeebar@ig)

港島地區一向「臥虎藏龍」，各式各樣的咖啡店琳琅滿目，而座落在西營盤毫不起眼的角落，這間Cafe卻能給你帶來驚喜！「SO.HIGH」的外觀保持建築的原本風貌，斑駁不堪的石屎牆蘊藏了年代感，讓人彷彿瞬間遠離現實。更為特別的是，這裏盛載咖啡的容器是充滿中國傳統情懷的瓷杯，加上散發濃濃復古味道的地磚，中西文化的碰撞別有風情，是十分有趣的體驗！

SO.HIGH的店面已散發濃濃復古風情。(So.high coffee bar@FB）

SO.HIGH地址及介紹：(點閱下圖查看)

第二站：上環 Halfway Coffee

老闆從不同地方搜羅中式杯子，創作出別具特色的「fusion咖啡」。(halfwaycoffee@ig)

充滿復古風情的Halfway Coffee近期人氣爆燈，更開設了四間分店，讓住在不同區域的朋友都能一嘗其中滋味。據悉店内的咖啡杯是老闆從不同地方搜羅的中式杯子，充滿中國特色，讓客人品嚐著香醇的咖啡的同時，也能品味一股懷舊情懷。

店内的設計同樣別出心裁，不少擺設都保留了原始風貌，整體風格簡約，墻上還張貼了不少香港舊時代的照片。坐在店内一隅，喝上一口咖啡，時光像琥珀，靜靜地將美好的過去凝結在一起，恍然如昨。

Halfway Coffee店内充滿復古風味。（halfwaycoffeehk@FB）

Halfway Coffee分店地址及介紹：(點閱下圖查看)

第三站：九龍城 大和堂

大和堂前身是一個中醫館，屹立逾80載，如今活化成懷舊咖啡店。(taiwotang1932@ig)

讓時光倒流，這間由香港戰前唐樓改建而成的咖啡館十分有紀念價值，它的前身是一個中醫館，屹立逾80載，如今活化成懷舊咖啡店，店内仍然保留了過去的痕跡，推開這古老的大門，彷彿踏入了過去的時光……

店内除了提供多種咖啡之外，還有早午餐、意粉、雞蛋仔、菠蘿油等食物提供，中式或西式應有盡有，無論是環境還是食物都十分值得一試！

大和堂由香港戰前唐樓改建而成，店內每個角落都充滿懷舊氣息。（taiwotang1932@IG）

大和堂地址及介紹：(點閱下圖查看)