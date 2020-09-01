近日熱播劇《反黑路人甲》中，一眾演員皆有不俗的表現，不少正在起步的女演員們亮眼的發揮得到許多關注。其中飾演劇中社團二小姐「蔣千瑜」的女藝人傅嘉莉(Kelly)，角色個性鮮明，演技進步有目共睹，成功吸引觀眾目光！

傅嘉莉(Kelly)於2003年出道。(IG:kelly.fuu)

35歲傅嘉莉演活新角色上位 靠痛徹心扉哭戲突圍

傅嘉莉於2003年以模特兒身份出道，擁有德國血統的她樣貌標緻，身材姣好。傅嘉莉也拍攝過不少影視作品如《衝上雲霄2》、《張保仔》、《大醬園》等，可惜能讓人留下印象的角色不多，表現中規中矩，事業發展一直未見起色。然而，這次她飾演新劇《反黑路人甲》中的社團二小姐「蔣千瑜」，卻讓觀眾明顯看見她演技有所進步。「蔣千瑜」在社團三姊妹中排行第二，夾在硬朗霸氣的大姐和軟弱溫柔的三妹之間，因其他兩個角色個性鮮明，要演好「二小姐」這個角色實屬不易。

傅嘉莉參演熱播劇《反黑路人甲》表現出色。（kelly.fuu@IG）

在不小的壓力下傅嘉莉成功掌握角色要領，展現其聰明能幹且柔中帶剛、情緒豐富的特質，讓角色變得突出。其中一場痛喪父兄的哭戲，傅嘉莉真摯動人的演技更是讓觀眾讚譽有加，她在首集因父親與兄長身亡而去認屍，上演崩潰至嚎啕大哭的場面，傅嘉莉層層遞進的情感投入，加上悲痛欲絕的表情，讓觀眾留下深刻印象，演技進步獲得讚賞。

回顧傅嘉莉在《反黑路人甲》中的精彩表現：（點閱下圖）

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傅嘉莉負面新聞比劇作更多更精彩？

傅嘉莉出道近17年，但是參與的影視作品拍攝並不算多，代表作更是寥寥無幾，人們對她關注更多的反而是花邊新聞。身為無線電視台的小花，她自入行以來就緋聞不斷，拍攝《衝上雲霄II》時曾與男演員吳卓羲傳出緋聞，後來又傳疑似插足「長腳蟹」呂慧儀與前夫黃文迪的婚姻成為「第三者」而轟動一時。雖然傅嘉莉有證明自己清白，但是當呂慧儀與黃文迪離婚時，許多人舊事重提令事件一觸即發。性格敢言的傅嘉莉更在社交網站上發長文，暗指有人做新聞被「朋友」誣衊，文字看來不留情面。一番說法更引起部分網民反感指她落井下石，不但無法令自己洗脫嫌疑，卻又再引起是非。

傅嘉莉曾與黃文迪傳過緋聞。（kelly.fuu@IG）

傅嘉莉入行以來緋聞不斷：（點閱下圖）

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傳搭上有婦之夫 傅嘉莉被貼上「小三」和「拜金」標籤多年

除了捲入「長腳蟹」呂慧儀與前夫黃文迪的是非，傅嘉莉其中最為人熟知的一段緋聞，莫過於是在2014年被傳媒影到她與富商「肥叔叔」在車廂內疑似有親暱行為。事後有指男方是有家室之人，傅嘉莉則否認兩人關係親密。事隔不久，卻又傳出她與已婚富豪莊天龍交往甚密，外界指她常周旋在已婚富豪之間。傅嘉莉不時被貼上「拜金女」及「小三」的負面標籤，因是非及負面新聞纏身，有傳她更曾被公司雪藏。

我也不完美，但也要愛自己

面對源源不絕的負面新聞，傅嘉莉曾公開表示自己承受很大壓力，試過無法控制情緒而「爆喊」，甚至會質疑自己而鑽牛角尖。後來她慢慢開始學會將時間花在做好自己身上，因演藝天份不足而努力鑽研演戲，去希望用演技及作品證明自己。年她曾在社交網站上感性發表文章提及「惡評」，自認自己「無腦白痴」，雖然不完美但仍然愛自己，希望能夠正面開心地面對生活。

傅嘉莉曾負面新聞纏身，希望用演技及作品證明自己。（kelly.fuu@IG）

人生總是會面對許多困境與羈絆，選擇將負面事物轉化為成長的一部分，學會先讓自己變得強大，反而會越挫越勇。不同的人生階段總是會面對不同的挑戰，傅嘉莉跌過痛過，相信已從中汲取教訓，亦勇敢擁抱那個「不完美的自己」。如今她的演藝事業再次漸上軌道，帶來不少亮眼演出，一洗過去觀眾對她的負面印象，也令人更加期待她帶來更多精彩的作品！

傅嘉莉身材火辣性感可人：（點閱下圖）