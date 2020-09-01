近日熱播劇《反黑路人甲》中，一眾演員皆有不俗的表現，不少正在起步的女演員們亮眼的發揮得到許多關注。其中飾演劇中社團二小姐「蔣千瑜」的女藝人傅嘉莉(Kelly)，角色個性鮮明，演技進步有目共睹，成功吸引觀眾目光！
傅嘉莉(Kelly)於2003年出道。(IG:kelly.fuu)
35歲傅嘉莉演活新角色上位 靠痛徹心扉哭戲突圍
傅嘉莉於2003年以模特兒身份出道，擁有德國血統的她樣貌標緻，身材姣好。傅嘉莉也拍攝過不少影視作品如《衝上雲霄2》、《張保仔》、《大醬園》等，可惜能讓人留下印象的角色不多，表現中規中矩，事業發展一直未見起色。然而，這次她飾演新劇《反黑路人甲》中的社團二小姐「蔣千瑜」，卻讓觀眾明顯看見她演技有所進步。「蔣千瑜」在社團三姊妹中排行第二，夾在硬朗霸氣的大姐和軟弱溫柔的三妹之間，因其他兩個角色個性鮮明，要演好「二小姐」這個角色實屬不易。
傅嘉莉參演熱播劇《反黑路人甲》表現出色。（kelly.fuu@IG）
在不小的壓力下傅嘉莉成功掌握角色要領，展現其聰明能幹且柔中帶剛、情緒豐富的特質，讓角色變得突出。其中一場痛喪父兄的哭戲，傅嘉莉真摯動人的演技更是讓觀眾讚譽有加，她在首集因父親與兄長身亡而去認屍，上演崩潰至嚎啕大哭的場面，傅嘉莉層層遞進的情感投入，加上悲痛欲絕的表情，讓觀眾留下深刻印象，演技進步獲得讚賞。
回顧傅嘉莉在《反黑路人甲》中的精彩表現：（點閱下圖）
傅嘉莉負面新聞比劇作更多更精彩？
傅嘉莉出道近17年，但是參與的影視作品拍攝並不算多，代表作更是寥寥無幾，人們對她關注更多的反而是花邊新聞。身為無線電視台的小花，她自入行以來就緋聞不斷，拍攝《衝上雲霄II》時曾與男演員吳卓羲傳出緋聞，後來又傳疑似插足「長腳蟹」呂慧儀與前夫黃文迪的婚姻成為「第三者」而轟動一時。雖然傅嘉莉有證明自己清白，但是當呂慧儀與黃文迪離婚時，許多人舊事重提令事件一觸即發。性格敢言的傅嘉莉更在社交網站上發長文，暗指有人做新聞被「朋友」誣衊，文字看來不留情面。一番說法更引起部分網民反感指她落井下石，不但無法令自己洗脫嫌疑，卻又再引起是非。
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幾年前 我和舊模特兒公司 遇到很多不實嘅新聞 也不想多作回應 覺得清者自清，問心無愧 不希望越說越把事情發酵 但這兩天很多不同朋友 發給我呂慧儀同黃文迪的新聞 再次看到這張相片 心裏真的很嬲 我不想因為再顧及其他人嘅感受 要為自己澄清！ 當年黃文迪上載的這張相片 相片搽上黑色指甲油 拖着黃文迪的手！ “絕對不是我” 做模特兒嘅時候 同經理人和其他模特兒成班朋友 經常工作後一起吃飯聊天 在他們的婚禮上我也幫忙做姊妹 和呂慧儀同黃文迪 都算是好朋友和同事 因當時我《衝上雲霄2》播出後 出席很多不同的活動 也喜歡用不同嘅造型 會搽唔同嘅指甲油 配襯唔同嘅衫 所以有幾個活動 我穿着黑色裙搽上黑色指甲油 新聞出街前一日 我就已經收到記者要求回應嘅電話 嗰陣時仲係黃文迪上載相片冇幾耐 當時我馬上打電話給經理人 大家第一個反應就是 這隻手不就是呂慧儀的手 這架車不就是他們黑色嘅七人車 為何他們兩夫婦 自己拖手 自己搽指甲油 自己在自己車上 自己影相 自己上載的相片 會聯繫到我身上 為何記者就馬上覺得這隻搽黑色指甲油的手是我 說我就是拖著黃文迪手的人 第二日見報 這單新聞大大被刊登 文中完全沒有替我澄清 只是不斷說我是疑似黑甲女 令我配上”搭上朋友之夫”之衰名 大家可以試試理解我當中嘅感受 大家是朋友 亦是做同一行的 明白做藝人嘅形象是非常重要 為何為了曝光率 為了見報 就可以偽造一張相片 說這長篇大論嘅感言 誣衊自己嘅朋友 做這無恥嘅事情 最後也想說 作為曾經嘅朋友 知道他們分開 也感到可惜 麻煩我的朋友不要再轉發他們的新聞給我 記者也不用再叫我回應他們的新聞 我相信 成功需苦幹 珍惜機會 努力學習 別人會看到的 不用利用朋友 亦不需靠這些 沒意義嘅新聞
傅嘉莉曾與黃文迪傳過緋聞。（kelly.fuu@IG）
傅嘉莉入行以來緋聞不斷：（點閱下圖）
傳搭上有婦之夫 傅嘉莉被貼上「小三」和「拜金」標籤多年
除了捲入「長腳蟹」呂慧儀與前夫黃文迪的是非，傅嘉莉其中最為人熟知的一段緋聞，莫過於是在2014年被傳媒影到她與富商「肥叔叔」在車廂內疑似有親暱行為。事後有指男方是有家室之人，傅嘉莉則否認兩人關係親密。事隔不久，卻又傳出她與已婚富豪莊天龍交往甚密，外界指她常周旋在已婚富豪之間。傅嘉莉不時被貼上「拜金女」及「小三」的負面標籤，因是非及負面新聞纏身，有傳她更曾被公司雪藏。
我也不完美，但也要愛自己
面對源源不絕的負面新聞，傅嘉莉曾公開表示自己承受很大壓力，試過無法控制情緒而「爆喊」，甚至會質疑自己而鑽牛角尖。後來她慢慢開始學會將時間花在做好自己身上，因演藝天份不足而努力鑽研演戲，去希望用演技及作品證明自己。年她曾在社交網站上感性發表文章提及「惡評」，自認自己「無腦白痴」，雖然不完美但仍然愛自己，希望能夠正面開心地面對生活。
傅嘉莉曾負面新聞纏身，希望用演技及作品證明自己。（kelly.fuu@IG）
人生總是會面對許多困境與羈絆，選擇將負面事物轉化為成長的一部分，學會先讓自己變得強大，反而會越挫越勇。不同的人生階段總是會面對不同的挑戰，傅嘉莉跌過痛過，相信已從中汲取教訓，亦勇敢擁抱那個「不完美的自己」。如今她的演藝事業再次漸上軌道，帶來不少亮眼演出，一洗過去觀眾對她的負面印象，也令人更加期待她帶來更多精彩的作品！
傅嘉莉身材火辣性感可人：（點閱下圖）