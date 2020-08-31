選美冠軍又或是女明星，本是貌美如花、青春洋溢、前途一片光明。但泰國分別有兩位演藝界的矚目美女，在染毒後不但前途盡毀，而且不似人樣，下場十分悲慘。碰觸毒品後前途盡毀，拿了前途和人生作賭注，難再回頭……

泰國選美冠軍與男友販毒 被判監33年潛逃失蹤

泰國混血女星艾美（Amy Amelia Jacobs）擁有得天獨厚的美貌及高挑身材，2006年年僅17歲的她參加「泰國妙齡小姐」選美比賽抱走后冠，獲得許多關注並順利進入演藝圈，從此走上璀璨的演藝道路。艾美不但成為當紅女星，還參演了多部電視劇，人氣有增無減。然而，就在2017年她與男友被捕獲販毒，當時艾美調查後被指不涉及販毒，因此判罰很輕，只判吸毒罪成判監3個月，另罰款5000泰銖（約1229港元）；艾美男友則被判監25年及罰款75萬泰銖（約18.4萬港元）。

泰國混血女生艾美參加選美獲得冠軍。（sharerice）

泰國選美冠軍艾美販毒被判監潛逃：（點閱下圖）

有指艾美出獄後一度剃頭出家成為僧侶，以示自己的懺悔之心，直至去年她被揭發當年受警員包庇才得以洗脫販毒嫌疑，實際上她也是一名毒品拆家。經當局重新翻案審查後，艾美販毒罪成，因表現合作，原本的判罰由終身監禁減至監禁33年及罰款約66萬銖（約16.3萬港元）。不過據悉艾美在上年八月早已逃之夭夭，潛逃至遙遠的杜拜，至今不知去向……

泰國女星因痛失男友吸毒 街頭行乞慘死

擁有小巧精緻的五官、甜美可人的笑容，當年泰國的潛力女星Tai Manusanan Pandee曾出演過多部知名作品，包括《傻瓜拳擊手》（Noodle Boxer）等電影，前途不可限量。加上她不時會在酒吧駐唱，收入可觀，據知每月收入至少幾十萬泰銖。然而，一場車禍卻徹底改變了Tai的命運……

Tai是一位甜美的泰國女星。（khaosod）

回顧Tai過去吸毒前容貌：（點閱下圖）

某日，泰國女星Tai與男友發生嚴重車禍，男友在意外中喪生，悲傷欲絕的Tai回到家鄉休養，卻染上吸毒惡習，更於2016年兩度因為偷錢和手機而被捕，她的生活變得十分落魄且窮困潦倒。有電視台追訪Tai，發現她瘦骨嶙峋，精神變得異常，連頭髮和眉毛也沒了，一見到人就向他乞求錢。Tai和母親住在堆滿廢物和垃圾的帳幕内，物品雜亂，食物上各種蠅蟲亂飛，生活環境及衛生狀況令人堪憂，整個人的境遇慘不忍睹，與當初精力充沛的她簡直判若兩人。

根據泰國媒體報道，淪落街頭的Tai曾向一名長者求助，該長者好心收留她暫住，期間她身體一直顫抖且流口水，某日長者見Tai一直未有起來，才發現她已經斷氣，而且四肢痙攣，死狀十分凄涼，年僅33歲的生命就此消逝。

Tai染毒後淪落街頭。（khaosod）

染毒後的Tai境況慘不忍睹：（點閱下圖）

根據香港藥物濫用資料中央檔案室（檔案室）的最新統計數字，二○一九年被呈報的整體吸毒人數較二○一八年下降17%（由6,752人下降至5,614人），而被呈報的二十一歲以下吸毒人數則輕微上升1%（由474人上升至479人）。雖然整體吸毒人數較去年下降，但吸食大麻的人數（尤其是二十一歲以下的青少年）大幅增加，而二十一至三十五歲的年輕成年人吸毒及隱蔽吸毒等問題仍需關注。

毒品對人體及人生的傷害眾所周知，它會迅速蠶食人的身體及靈魂，讓鮮活飽滿的生命頃刻間走向枯萎滅亡。女星們染毒正是親手摧毀自己的事業及人生，誤入歧途得到的下場，自然是悲慘不已，讓人引以為鑑！

資料來源 :香港政府一站通