孩子受基因影響，外貌與父母總有幾分相似，有些人樣貌與父母五官甚至如「餅印」一樣。受遺傳基因影響，有些人長得像爸爸，有些人長得像媽媽，不過有人能遺傳母親美貌，有人卻長相平平，甚至因而讓女星們深陷整容疑雲……43歲「元祖美人」金喜善因女兒外貌曝光，而捲入是非之中。

金喜善今年43歲依然美麗照人。（lovely.katie.k@IG）

金喜善女兒被批醜 下一代沒遺傳美貌被質疑整容？

韓國「元祖美人」金喜善年輕時曾參加「韓國青春美少女大賽」嶄露頭角，後來接連參演多部人氣電視劇打響知名度，年紀輕輕已有一番成就，更因出眾的天然外表而擁有「韓國第一美女」的稱號。金喜善於2007年嫁給大她3歲的富商朴周英，後來誕下一女，只是讓金喜善沒有預料到的是，因愛女與自己的容貌相差太大，而引起熱議，甚至被網民質疑她整容。

金喜善生下女兒後卻被評論樣貌相差太遠。（NAVER）

金喜善女兒的外貌受到批評：（點閱下圖）

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日前，金喜善作客韓國節目《家師傅一體》，主持人李昇基表示年少時的女神是金喜善，覺得她甚至比泰慧智(即金泰熙)、宋慧喬和全智賢還要美。金喜善則大方承認自己是「元祖美人」，更不忘對著鏡頭說：「我真的沒有整形」。另外，金喜善為宣傳新劇《Alice》而上電台節目《Cultwo show》，被問到女兒是否像自己時，她直言完全不像，又説道：「夫家的基因太强了，在基因上我完全輸了！」更自曝因此不敢再生第二胎。金喜善的女兒朴妍雅今年已11歲，長成亭亭玉立的少女，她不時分享與女兒合照，母女兩人親密無間。

金喜善擁有大眼睛，五官精緻，是韓國有名的天然美女。（lovely.katie.k@IG）

金喜善年輕時因驚人美貌走紅：（點閱下圖）

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明星媽媽與女兒顔值相差太大引熱議？

女明星生下孩子後，小朋友總會受到更多關注，外貌亦難免被評頭論足。作為媽媽自然希望孩子能遺傳自己優良基因，不過似乎爸爸的基因太强大，導致愛女與媽媽顔值相差很大，甚至因而惹來網民懷疑女明星整容，到底有哪些明星孩子無法遺傳母親的美女基因呢？

女明星與女兒外貌相差很大：（點閱下圖）

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孩子長相遺傳父母誰的多一點？

遺傳基因總是神秘莫測，又讓人難以捉摸，有些孩子明顯長得像爸爸或者媽媽，有些則既不像爸爸也不像媽媽，背後原理錯綜複雜。寶寶長相大部分特徵都是由不同基因決定，有些遺傳特徵不一定會在孩童時期顯現出來，隨著年齡增長而變化，而是在長大成人之後才慢慢顯現，而基因也會在代代相傳中重新組合及洗牌。

孩子的外貌受遺傳基因影響。（Jessica Rockowitz/Unsplash）

而孩子的長相是受「隱性基因」和「顯性基因」影響，以雙眼皮為例，雙眼皮是顯性基因，而單眼皮是隱性基因，當父母同時擁有雙眼皮時，小孩是雙眼皮的機率就會增加；若只有其中一方擁有雙眼皮，那麼雙眼皮基因可能會被隱藏，生出單眼皮的孩子。不過，孩子樣貌會隨著年齡增長而變化，後天環境亦有影響，大人們也不應該過份執著於孩童們的外貌，畢竟健健康康、快快樂樂地成長才更為重要。