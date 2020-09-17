【酒店Staycation】今年中秋與國慶假期相連，10月終於迎來久違了的長周末。今年因為疫情無法外遊，不妨利用旅行預算與另一半、好友來個本地小旅行，享受難得的相處時光。平日簡單如玩「煮飯仔」，都因「土地問題」嚴竣在香港難以享受，是次推介4間主打「有廚房」的酒店，讓你與另一半或與好友「同居初試」。

在香港單單是租借廚房已經所費不菲，其實有不少香港酒店設有套房，空間大又附有廚房。以下是記者精選過後設有廚房的酒店套房，不妨趁着長週末，與他玩「煮飯仔」兼渡過浪漫之夜。

酒店套房有家的感覺。（IG@baybridgehongkong）

【上環】One 96

香港年輕人上車難，能住豪宅欠缺「父幹」也只是異想天開，這間位於上環區的精品酒店卻能讓你一嚐住「豪宅」的感覺。酒店全部房型都是「Full Floor Suite」，即是一梯一伙，私隱度十足。房間呎數有800呎，間隔是一房一廳，房內的開放式廚房比許多酒店大，設有微波爐、煮食爐及其他酒店少見的大雪櫃，絕對有足夠空間煮食。唯一美中不足是浴室空間雖然大，卻未有附設浴缸，如果你想浸個泡泡浴，這間酒店就不能滿足你了。

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+ 8 + 8 + 8

One 96 地址：香港皇后大道中196號

【荃灣】汀蘭居

這間位於荃灣的服務式住宅，可能對許多人而言都有點「熟面口」，因為是不少人朋友聚會時的打卡勝地。一房一廳間隔的450呎房間全部都望海景，十分開揚，設有有沙發、茶几及廚房，酒店有煮食用具可供租借。而廁所也十分寬敞，設有浴缸，只是曾有住客反映廁所裝修略舊，不過在中秋假期房價$1000有找，也算是超值。酒店鄰近汀九橋，地點不算方便，但酒店提供來往荃灣地鐵站的穿梭巴士，大概半小時一班。

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+ 3 + 3 + 3

汀蘭居 地址: 汀九青山公路汀九段123號

【紅磡】九龍海灣酒店

這間位於紅磡的酒店全部房間都是二房一廳間隔的套房，價錢最平的雙臥室城景套房已經有624呎，空間感十足，在中秋節假期房價不過$1000，性價比超高。即使沒有另一半，也可以考慮與好姐妹們到訪。而房內的開放式廚房空間足夠，設備齊全，有微波爐、大雪櫃及煮食爐，玩「煮飯仔」完全無問題。浴室裝修雖然不夠新淨，但勝在夠大，而且設有浴缸。

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九龍海灣酒店 地址：紅磡灣紅鸞道8號

【半山】麥當勞道貳號

這間酒店位於半山區，鄰近蘭桂坊，酒店房的景觀開揚。高級套房的間隔是一房一廳，呎數470呎，但開放式廚房略小，不過設備尚算充足。浴室空間大，裝修設計新穎，設有浴缸。酒店地點不算就腳，雖然酒店提供來往IFC的穿梭巴士，但班次疏落，還是在金鐘站轉乘巴士到酒店較方便。

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麥當勞道貳號 地址：香港半山麥當勞道貳號

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