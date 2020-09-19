疫情緩和，骨子裏很想吃盡全港特色Café的靈魂終於可被釋放。想起能在假日時，悠閒自在地在Café嘆上一杯咖啡，看看途人在街上遊走，感受慢活氣息，就這樣偷閒大半天，亦很不錯。特別鍾情木系Café，溫暖簡約的格調，猶如置身日本京都，在港島、離島都有充滿日本風的木系Café，讓人留港也有旅行感覺。

Coffee & Laundry—「自助洗衣複合式咖啡店」感受慢活人生

Coffee & Laundry是一所「自助洗衣複合式咖啡店」，店裏提供咖啡與甜品外，也提供24小時自助洗衣服務。(bucket_community@IG)

上環一帶聚集眾多具特色的Café，假日在街上休閒慢走時，卻被一所駐足在鬧市中的一小道淺色木框大門所吸引，當望着具質感的木門時，抬頭一望發現這竟是一間咖啡店—Coffee & Laundry。

Café店以木材為主要設計材質，令走進店裏的人感受到自然溫馨感。店面右邊更放置一整排的白色自助洗衣機，亦是店舖熱門的打卡點。咖啡店主理人鍾情木具創作，從店外刻有招牌的木框大門，到店內桌椅、貯物房到裝飾擺設全都以木打造，並由咖啡店負責人Katol和其朋友一手包辦，特別是店中的咖啡吧是以深淺不一的梯形木板堆砌而成，甚具質感。而Café店有一面向街道的玻璃窗子，陽光柔柔地灑在店裏的黑白色瓷磚上，相信在裏頭看看書、嘆一杯咖啡，定能一掃煩惱。

Coffee & Laundry 地址︰上環皇后街1號 營業時間︰星期一至星期五8:00am-5:00pm / 星期六至日9:00am-6:00pm

Vibes the place—洗滌心靈的咖啡店

Vibes the place是一所提供具洗滌心靈食品的CAFE。(petitfeilee@IG)

Vibes the place咖啡店座落於人來人往的街道上，從西營盤地鐵站走到咖啡店只需約三分鐘時間。咖啡店裝潢以原木與木紋磚為主，部分椅子上擺放了樹木年輪，嘆杯咖啡時刻亦有種融入大自然中的和諧感，店裏亦散發著清新宜人的香薰芳香，令人心情相當放鬆。

另外，Vibes the place亦是一所素葷共融的咖啡店，特別是網民熱推的All Day Vibes（純素版早晨全餐），皆因全餐中選用的是純素生酮麵包，十分適合愛瘦身但又愛吃麵包的女生；店中所推出的純素蛋糕賣相精緻吸引，如Lychee Rose Cake玫瑰荔枝蛋糕亦是網民所強力推介；喜愛喝花茶的女生建議嘗試店裏自家調配的茶，因每款茶有不同洗滌心靈作用，適合不同人的需要。

Vibes the place 地址︰薄扶林西營盤第一街112號地舖 營業時間︰星期一至日 10:00am-5:00pm

HanMade Teahouse Cakes Flowers—蛋糕是人手製作 花果茶口味獨特

日式木系Cafe「HanMade Teahouse Cakes Flowers」提供多款手作甜品，有時候更有舉辦花藝工作坊。(HanMade Teahouse Cakes Flowers@FACEBOOK)

日式木系Café「HanMade Teahouse Cakes Flowers」座落於遠離煩囂的愉景灣，雖地理位置偏遠，需乘搭渡輪前往，但坐船時彷彿像去了一次旅行般。而Café佈置設計別有用心，店裏裝潢走日本木系風路線，亦有些許無印簡約的感覺；陽光透過玻璃窗與大門灑進店內，心情倍感放鬆外，店內自然採光打卡影相亦一流。

店主鍾意花藝，所以店內有不少植物盆栽的擺設，增添生氣時亦十分賞心悅目；Café提供多款自家調配與研發的花茶、供應的蛋糕亦是全人手製作，如英式鬆餅、蘿蔔蛋糕與櫻花造型的桂花綠豆糕等，亦有下午茶（Afternoon Tea）等輕食的供應。值得一提的是店裏的甜品和花茶均是天然無添加，不採用色素或香精，十分健康。而店內供應的茶品亦分三款，分別是水果茶、花茶和經典中式茶，網民特別推薦水果茶，皆因每款都是特別配搭，如椰子烏龍茶和無花果茶等。若假日喜歡遠離煩囂的，不妨坐坐船，吹一吹海風，噗上一杯清香新穎的花茶。