疫情肆虐，百業蕭條，以往曾經熙來熙往的街道卻出現倒閉潮。但位於尖沙咀的核心地段，難得有一座樓高5層，佔地達4,000呎的一站式美妝平台Art Piece Beauty mall於9月17日逆市開幕，主打本土及歐美日韓等人氣小眾、新掘起的護膚品牌，部分更是首次來港實體上架，滿足喜歡尋覓與嘗試新藥妝品的女生，現在為大家精選好物清單。 攝影：龔嘉盛

佔地達4000呎的Art Piece於9月17日逆市於於尖沙咀核心地段加拿中，開設樓高5層的一站式美妝平台。

現今全球美妝網紅KOL興起，不時介紹當地的美妝好物，加上，Clean Beauty成新趨勢，女生更講究產品成分，甚至包裝用料是否eco-friendly，新品牌推陳出新，令女生們已不只滿足於一般專櫃及大眾品牌的產品，更傾向搜尋世界各地符合個人膚質，甚至生活態度的美妝好物，而往往都要經代購及網購才能入手。

Art Piece就是雲集世界各地小眾人氣好物的平台，方便女生們一次過體驗及購買。甫進店內，也許對大部分品牌有點陌生，但許多都是近年網絡大熱、討論度甚高或新興的美妝品牌，在外國擁有很高知名度與青睐，而且性價比甚高，只是在香港市面上觸及率不高，有些品牌更是首次在香港開設實體售賣點。當中有過千款的護膚美妝產品，例如：醫學護膚、清潔美容、香水、頭髮皮護理至身體護理的產品應有盡有。有見以此，筆者亦為大家搜羅與介紹數個值得入手或了解的外國小眾及本地製造品牌，方便女生在選購護膚品時有多一個選擇。

最底層：王室名人私藏愛牌、髮型師專業之選

冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT向來口碑好，連男神畢·彼特（Brad Pitt）亦是這個品牌的愛好者。

Art Piece底層主打外國人氣與香港本地製造護膚品牌，人氣代表包括：王室名人都私藏的冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT、向來只出現在專業髮型屋的意大利護髮品牌Davines、日本毛孔專家品牌b.glen，與以眼部產品出名的法國高端護膚品牌CHRISTIAN BRETON。

BIOEFFECT益肌煥顏修護精華露 15ml︱售價：HK$1,350 ，這款修護精華不管是敏感肌、受損肌膚和手術後恢復，或是懷孕哺乳期的女生也能放心使用。

冰島國寶級護膚品牌BIOEFFECT包裝風格簡潔具質感，猶如冰島國度般粹純的天然感，有傳威爾斯親王查爾斯於冰國避暑時，亦會購買幾套產品回國，就連男神畢·彼特（Brad Pitt）亦是這個品牌的愛好者。品牌BIOEFFECT產品最風靡女生的是益肌煥顏修護精華露，創立世界第一款使用植物（大麥）提取表皮生長因子EGF，具有深層保濕成分與低過敏性，不少用家用後表示有效收細毛孔、保濕與肌膚緊緻度有明顯的增加，難怪在網絡上有「冰島魔瓶」的稱號。

【按下圖了解更多】新興或備受網紅、消費者推薦的美容彩妝品牌：如髮型屋常見護髮品牌Davines、眼部肌膚護理專家品牌CHRISTIAN BRETON與日本毛孔專家品牌b.glen

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1樓：小眾醫美V面神器達Botox效果？本地天然美容品牌獲孕婦力撐

NewCellErgy Cosmetics是一款在德國研發生產且具醫學美容效果的護膚品牌。

1樓主打世界各新興或受推薦的醫美、天然美容及彩妝品牌，如德國研發生產、具醫學美容效果的護膚品牌NewCellErgy Cosmetics，和美國有機品牌Green Envee等。特別驚喜的是有聲稱不用注射就能達Botox效果的V面護膚品，由於不少愛美的女生對醫學美容中心具入侵性的療程卻步，NewCellErgy Cosmetics推出具提升及V面功效的護膚品，稱可達到如醫學美容般的效果，提升臉部輪廓、緊緻度和減少皺紋等。

金盞花保濕卸妝油 Calendula Cleansing Oil 100ml ︱售價：HK$188

另外，本地肌膚素食保養品牌 ilumi nature也是近年來吸引年輕愛好純天然護膚品的消費者，最重要這個品牌是香港製造與創立的，而品牌ilumi nature 創辦人多年前因一次藥物敏感而緊急嚴重入院，令她反思到化學物品對人體帶來的影響，並由當時開始研究用天然植物製作的天然護膚品，這個品牌於香港也有不少孕婦所推介，品牌當中有關天然溫和親膚的金盞花系列產品也十分受消費者歡迎，由於材料天然，產品一般只有6個月限期。

二樓：本地人氣小眾香水氣味極具新鮮感、小紅書火紅德國貴族香水喻「CP值爆登」

本地品牌Ninety second的香水於香港也有一批的支持者。

Art Piece的二樓設個人體驗與香水專區，當中亦引入多款網絡上，如小紅書、IG或網紅所推薦的小眾香水品牌，如香港手調香水品牌Ninety second和香水及彩妝品牌 Soda Pink Aroma Story等。當中本地品牌Ninety second的創辦人Katrina 於 2017 年毅然辭去了工作，投身香水行業，成為一名調香師，並以細膩帶層次豐富的香氣說故事，每款香水定價合宜，香水淡香宜人適合上班一族與小資女。

香水及彩妝品牌SodaPink是一款較甜美的香水品牌，香水設計外型也十分有少女心。

另一本地香水及彩妝品牌 Soda Pink Aroma Story也以少女感的香水外型設計，吸引喜歡小眾香水的支持者。品牌當中「Soda Pink Alice Perfume」的香水系列設計也是令人眼前一亮，相比專櫃的香水品牌，這款以愛麗絲夢遊仙境為題的香水，有如故事般令人着迷的吸引力，價錢約HK$327/30ml，以外型設計和容量來說也是性價比高。

【按下圖了解更多】「Soda Pink Alice Perfume」的香水系列，德國「CP值爆登」小眾香水、Madonna和Victoria Beckham護膚愛牌：

樓高5層的Art Piece除了在G/F至2/F設有眾多小眾與新興品牌產品外，於三樓更設有美研工作坊和網紅KOL直播室，讓消費者可以第一時間聆聽到用家最真實的試用評價分享；最後頂層更打造休憩打卡天台，讓用家在購物時亦能享受到休息與打卡拍照的樂趣。而且Art Piece也為了迎合新的上線下線購買方式，亦會於10月上旬開設網上商店，方便入手更多外國受網紅歡迎的護膚好物。