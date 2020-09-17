30歲對不少女生而言，的確是個張牙舞爪的關口，甚或是結婚的限期，湯怡偏偏選擇於31歲結束與洪卓立的11年戀情，把事業放在愛情之上。兩年後，參演《反黑路人甲》中芷珊一角令她人氣急升，成為新一代的Girlfriendable女星，被封「絕世好女友」。清純柔弱的角色設定與她初出道的形象如出一轍，現實中，湯怡卻非小鳥依人，「其實我性格較男仔頭，不喜歡好嗲，我覺得是就是，不要再嗲，我會打冷震。」了斷舊情重新出發，是為自己活出30+更美好的年華。 攝影：黃舒慧

湯怡初出道時性格內斂，不過入行多年後，她覺得應該要適當地表達自己。

後悔從前太乖無曳過：一做錯事便怕遭責罵，所以不敢錯

芷珊說話柔弱溫和，湯怡說這就是初出道的她，而這樣的個性與父母的教導有莫大關係。從小至大，湯怡都備受父母保護。演員是她第一份工作，所以她初入行時非常害怕，不懂得怎樣與人溝通，亦不知道如何面對觀眾。她道：「從前你問我問題，我只會答一句便不再出聲，因為我很怕會得罪人，所以便情願不說話，自我封閉。」

按圖看湯怡於《反黑路人甲》中的入屋演出：

小時候的家教很嚴，外出一定要媽媽陪伴。當同學的父母已放心讓子女獨自外出時，媽媽卻怕她會被人拐走，覺得小女生一踏出家門便非常危險，很多時候也不會讓她嘗試。湯怡看似懂事乖巧的背後，其實帶點無奈，「從前的我，很多東西都不敢嘗試，太乖了，會好後悔為甚麼沒有壞過。我從前實在太循規蹈矩，上堂偷食已令我覺得很有罪惡感，一做錯事便怕遭責罵，會內疚，所以不敢錯。」

湯怡的媽媽屬於極度保守，特別關心她身邊的異性朋友：「她沒有說過不淮拍拖，但我知道她內心其實不想。她保守得連我穿背心也會覺得暴露。」

面對挑戰，從前她總會思前想後，如此顧慮成為她事業發展的阻礙。入行14年，歲月磨練出她的自信，現在她已不會再限制自己的步伐，困於別人的眼光裏。但現在她已擁有足以面對未知的勇氣，凡事也會傾向先嘗試。她說：

可能人大了會開始計劃將來，我想對自己有個交代。現階段對我來說，事業比較重要，因為我覺得女性要有經濟能力。其實女生都應該要有自己的一番事業與獨立能力，所以很多時候會令我覺得要為自己打拼。 湯怡

結束與洪卓立11年戀情 愛情長跑需雙方付出：不要覺得理所當然

女生踏入30歲，要是有段愛情長跑，也許會思考結婚問題，即便二人積存問題，或熱情不再，都會因過去投放的青春與感情而不捨，加上年齡大限到了，生怕難以再找到下一位，當中的矛盾，不知是多少女生的寫照。有人將就繼續，有人果斷改變，無疑湯怡是後者。湯怡與初戀男友洪卓立相戀11年告終，明白愛情長跑的挑戰。

維繫一段長感情，需要兩個人去維持，很多事情可能過了頭兩年已失去熱情，但不可以懶惰，大家都需要付出，不是當成習慣，不會覺得理所當然，還要有最基本的信任。 湯怡

曾經想「30歲結婚，35歲生小朋友」卻於31歲選擇分手：可能40歲才遇到下一個

湯怡坦言20多歲時仍是戀愛大過天，「30歲結婚，35歲生小朋友」，這樣理想的人生規劃也曾成為她的藍圖。可時當她31歲時並沒有按照原定計劃走，反而決定結束11年戀情，儘管這是個艱難的決定，但也是出於希望彼此更好的心。她坦言：

我相信每個女生於10多20歲的時候都會想着結婚，我也有這個想法。到我29，30歲反而有另一個想法，開始思考將來，自己的事業。可能因為我將事業放於愛情上，所以很多事不需要太急。 湯怡

可能40歲才遇到下一個，但不嘗試便不會知道。 湯怡

今年33歲的她仍然單身，在獨處的時光中，她並沒有因為社會壓力而盲目戀愛，而是選擇不慌不忙的過日子。

不要為結婚而結婚，我覺得歲數只是個數字。不要說我30歲便要結婚，沒可能的，可能遇上一個你不太喜歡的人，如果你下半世跟這不太喜歡的人結婚，值得嗎？你想清楚自己追求甚麼，清晰了自己，很多事情不是想像中那麼急。 湯怡

湯怡在等待一個她願意跟他過下半世的人，不過，愛情不會隨天而降，性格內斂的她也漸漸明白到這個道理：「從前遇到心儀男生我不會作主動，因為我很怕醜，但現在人大了學懂表達自己，而幸福是需要爭取的，不是說要去爭奪一個人，而是你要表達自己。如果大家都這樣被動，很容易會錯過發展的機會。」

戀愛需要講Timing，若然真的遇到一個很喜歡的人，而他又到適婚年齡，湯怡笑言可能交往很短時間便會結婚。要在適當的時間遇到對的人，便要懂得如何以不徐不疾的心態感受幸福。

【按圖看】當工作壓力大時，湯怡便喜歡躲於廚房，烘焙成為了她的情緒出口：

湯怡以前的擇偶條件是溫柔體貼，英俊瀟灑，但她後來發現愛情不應講條件，感覺才是最重要。

「絕世好女友」其實亦渴望被照顧

只要身邊有個肩膀可依靠，或是隨時都能感受溫暖的懷抱，幸福可以好簡單。被網民一致大讚Girlfriendable，是「絕世好女友」的湯怡平日多是擔任照顧者的角色，但其實內心亦渴望被人呵護。她說：

你問一個女生，一定想有人保護，我不介意照顧人，但我也有疲倦的時候，會想有人照顧到我。例如工作了一整天，如果回到家，有人給你倒杯水已經覺得好sweet。或是他煮個麵給我已經好開心。 湯怡

年少時會覺得有感覺就可以交往，回憶從前戀愛：「我有點小姐脾氣，也會呷醋。」11年的舊情告一段落，她體會到如何成熟解決問題的重要性，彼此把問題坦誠說開，才是維繫感情的最好良方，「現在我可能可以小鳥依人一點。」她慨嘆人大了，便愈來愈難遇到一個愛錫自己的人，追求的不是物質上的滿足，而是希望兩人相扶相持，如同心靈伴侶，「物質的其實有錢便可以，但思想相近才最重要。」