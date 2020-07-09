四十歲的女生該是甚麼樣子？ 年輕時或許不懂，熟齡女生的幸福是自給自足，婚姻其實是一種選擇，成熟了反而更有擁抱愛情的本領。姚子羚即將踏入女人四十，這些年除了收獲到「表哥」的稱號，也擁有了一班給予她無限支持的閨密。與前度再見亦是朋友，能夠如此從容的秘訣是把一切看開？她微微一笑，說：「我始終也是一個凡人，每個人也會有她想追求的東西、自己的執念，但有時候你沒有選擇權，所以那一刻你只能面對，休息然後再重新出發，可能會得到一個更好的結果。」 攝影：龔嘉盛

常掛淺淺微笑，素食女生的溫柔平和完全呈現於姚子羚身上，如此心淡如菊，她對四十歲的人生又有何追求？

姚子羚出道18年間經歷過幾段穩定的感情，一直幾乎沒有甚麼花邊新聞，直至去年不幸捲入三角戀傳聞，曾經掀然大波。每當有新劇推出，網民總會翻一翻「表哥」照片開個玩笑，而她不但沒有生氣，更一一大方回應，親民態度贏得觀眾歡心。常掛淺淺微笑，素食女生的溫柔平和完全呈現於姚子羚身上，如此心淡如菊，她對四十歲的人生又有何追求？

按圖回顧姚子羚的演藝作品：

+ 4 + 3 + 2

愛情不是場鬥智的遊戲 欲擒故縱的戀愛太累人

二十歲的女生追求刺激浪漫，三十歲時期待尋找到一生相伴的另一半，四十歲，渴望的是滋養靈魂的情感溝通。愛情對於每個階段的女生也有着不同的定義，而姚子羚始終追求的是一段簡單的愛情，「我本來就是一個簡單的人，愛情的簡單是你不用估我，我不用估你，大家互相信任，處處計算很累人。」都市男女的愛情如博弈，人人練得一手欲擒故縱的好本領，要攻陷對方便要懂得耍愛情小心機，她卻對此不以為然，道：「有時與身邊朋友談論愛情之道，不時聽到『不要立刻回覆追求者，也不要不斷回覆對方』的分享。我便心想，這樣談戀愛太累人了。我不明白為何明明很想念他，但卻要忍住不發短訊，要先吊吊他胃口。」

姚子羚自認是個簡單的人：「有些東西不是你的就無謂強求，不是要你甚麼也不做，光坐在這裡等，我的意思是凡事也不要只着眼於一點。」

若即若離這招於熱戀期萬試萬靈，想必令對方心癢難耐，為了捉得更緊而付出更多。然而，當熱度褪去，這一套只會令人喪氣。愛情不是場鬥智的遊戲，淡淡然的愛情其實最幸福。

想念他，便告訴他 I miss you，愛他，便說 I love you。 姚子羚

愛情就是就這麼簡單的一回事。

她續指：「我覺得愛情的簡單是他會明白我，你不用猜忌我，我不用猜度你，我不需要檢查你電話，你亦不需要跟蹤我。彼此做回自己，簡單的關係才能細水長流。」真愛其實很簡單，可以相處交流，思想步調相近，彼此欣賞並成就更好的對方。

姚子羚認同時代變了，現在不少女生也傾向晚婚。

放下偏執 與前度再見亦是朋友

愛情路上人來人往，每一位前度都讓人更認清自己。那麼，該用甚麼態度面對前度？姚子羚回應：「再見亦是朋友。」她與每一位前度也能保持着友好的關係，「我們本來也是從朋友開始，只是關係不同了。我反而在想，當一段關係結束後，為甚麼不能當回朋友呢？可能是因為對對方懷有恨意。而我並沒有想太多，我只想繼續關心對方。曾經我們是這樣親密的一對，分開後我仍然希望對方開心快樂。」從分開到灑脫放下的過程並不容易，但她知道過分執著只會苦了自己，既然時間能沖淡一切，也不應讓不忿怨恨造成二次傷害。

姚子羚希望另一半心地善良和孝順，如果像她般喜歡動物則更好。

四十歲不趕結婚 盼望人生活得更好

婚姻是幸福的延續，就是因為重要，更不應苛索強求。姚子羚分享：「我覺得婚姻重要，正正因為它重要，所以我不會限定自己何時結婚。交往是兩個人的事，而婚姻則關係到兩個家庭。」結婚生子被大部分人視為人生必經之路，她目睹朋友為結婚而結婚，隨大隊趕上紅毯，婚後卻發現兩人相處不來，最終落得離婚的下場，她更知道要經營一段婚姻並不容易。

我不會因為要結婚所以去結婚，我希望找到一個自己愛的人結婚，然後相伴到老。 姚子羚

女人四十是人生的另一階段，掌握到人生的輪廓後，更有能力實踐對生活的想像。放下社會為熟齡女生置下的框架，姚子羚相信踏入四十歲的自己會活得更好。「每個人也應該保留着一點童心，我也有與姊妹玩得瘋狂的一面，我從來不會被年齡限制我做自己想做的事，真正限制你的是心態。」

【按圖看】姚子羚與「胡說八道會」成員關係親密，而每位女生也擁有著她欣賞的優點：