成長是尋找與完整自我的人生課題，過程中必然出現獨處的空間，孤獨只是種狀態，寂寞與否取決於一個人的思考方式。 關智斌（Kenny）單身多年，早已學懂如何與孤獨共處。「單身了一段這樣長的時間，有時也會有特別寂寞的一刻。不過我沒有放棄過對愛情的盼望，亦沒有失去對愛情的美好，愛是一件幸福的事。」 攝影：黃舒慧

出名靚仔的Kenny竟然不覺得自己好靚仔：「其實男仔不需要太靚仔，男仔要有魅力，魅力並非只來自樣貌，還要看心態。」

從小沒有主見 並未為一件事堅持過

出道十七年，Kenny於演藝事業的蛻變有目共睹。猶記得當年他以Boy'z成員的身份緊接Twins出道，兩隊組合備受英皇娛樂力捧，風頭一時無兩。Twins翻筋斗、打側手翻，Boy'z則打後空翻，展現人氣偶像的青春活力。面對排山倒海的宣傳工作，Kenny曾問自己，這些是不是自己想要的？「某程度上是因為自己太小，沒有太多自己的想法，當時沒有主見，心想有人會幫你安排所有事情其實更好，所以那時候的形象比較多是公司的設定。」

Kenny覺得自己是個正面的人，即使是一件很壞的事，他也能觀察出一些從前沒有體會到的一面。

從小到大，Kenny也習慣過着被他人安排好的生活。他出生自一個溫暖的家庭，自小便受到父母與兩位姊姊的呵護，很多事情都是聽從他們的安排，就連中三選科時，也是因為家人一句「男生讀理科吧」而決定。

從來沒有想是否自己喜歡的事情，亦沒有嘗試好堅持地做一件事。 Kenny

他直言：「其實就算入行也是一樣。第一年你可以說很風光，奪得新人獎。現在回想都覺得是公司厲害，因為都是公司去安排的，並不是自己一手一腳用血汗打拼回來。」

大隻？張繼聰才算大隻

現在Kenny練成一身肌肉，擺脫以往的花美男形象，更具男性魅力。做運動最忌有壓力，先後被稱讚大隻，Kenny其實沒有刻意地要自己達成怎樣的身形，「其實我不是很大隻的，只是靠化妝和燈光，在我眼中張繼聰的身形才稱得上大隻。」

Kenny健身的其中一個原因是為了令讓身形好看一點，骨架不會像以前那麼窄。

運動除了為他帶來完美體態，亦鍛鍊出強大的意志力。當時教練如訓練鐵人般訓練他，最初他連一下引體上升也做不到，過程中試過哭泣，又因為吃不消而抱着馬桶嘔吐。不過，運動讓他感受到，當一件事情是靠自己堅持而完成，換來的滿足感與過往的工作成就不可同日而語。他說：

以前我會很容易說：『我不行的，我不會做到。』現在會覺得可以先嘗試一下，沒有事情不可能的，我會覺得運動令我心態不同了。 Kenny

【按圖看】Kenny練成一身肌肉，擺脫以往的花美男形象，更具男性魅力：

獨自往內地發展 初時只被安排飾演道友、強姦犯

Boy'z初出道便備受力捧，六、七年後風光不再，惟有另謀出路。往內地拍劇由零開始，沒有公司光環，他只獲安排飾演道友、強姦犯的角色。沒有經理人在旁，遇到劇組人員不合理的要求只能屈服。換着別人或會悲憤難平，「其實我現在回想，當時我怎樣可以調節心態，是因為我沒有覺得那個低潮是低潮。我認為，無論你身處甚麼位置，得到了幾多獎項，也不要太自我膨脹；就算經歷低潮，亦不要自我貶低。我對每件事都盡量保持一個不卑不亢的心態。」

Kenny希望再給自己一段時間，例如說五年，或十年，以他的方式向觀眾呈現一個他最想表現的自己。

經過幾年打拼，Kenny已搖身一變成為如今內地的當紅演員。不時有人問他，當時獨自於內地工作一年是否很慘？「其實我真的沒有覺得好慘，因為我每天做的事都很新鮮、富挑戰性。以前的工作成就都是別人安排，這幾年我想以自己的感覺、品味，去唱我想唱的歌，拍我想拍的電影，呈現一個我最想表現的自己。如果這樣是不被認同的，起碼我嘗試過。」

異性緣好？「她們都把我當弟弟」 朋友圈中的「好伴侶」是…

不亢不卑，總是從挑戰中看到得着，隨和的個性令Kenny深得朋友喜愛，與容祖兒（Joey）、蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）等友情深厚，「可能我給她們的感覺都總是吊兒郎當，她們會把我當弟弟般照顧，女生一般都喜歡有殺傷力的人，當看到我這種沒殺傷力的，便會如弟弟般看待。」要是說他異性緣好，Kenny笑言：「我人緣都幾好」。朋友圈中誰最有「好伴侶」特質？他想了想：「Mani﹗」可以為他理財，打點一切，能享受被照顧是一種幸福。

時興速食交友App：寧願回到孤獨城

成長是一次次戰勝過去的自己，過程中習慣了獨處，亦學會了如何尋找獨自的快樂。經歷了一段的單身生活，Kenny坦言寂寞總是在深夜來襲，「有一刻你會突然覺得好寂寞，不過隔天睡醒可能又會找東西填滿它，空虛感又會減少，這是個無間道的過程。」他相信如果緣份值得等待，那一定不是來自速食的交友App，「太多東西都太快了，你會不停去約會，認識新朋友。我不喜歡這種速食的感覺，好目的性，這樣我寧願回到孤獨城，非誠勿擾。」

Kenny現在嘗試每認識了一個新朋友，便把所有節奏放慢很多，因為他不喜歡這種速食的感覺。

【按圖看】Kenny嚮往《悠長假期》式的浪漫愛情，將這一套搬到現實上又是怎樣？

年少時愛得激烈，Kenny憶述即使對對方還未了解，但仍不顧一切與她交往，結果水火不容把自己弄得遍體鱗傷。憑歌寄意，在《乾爹》一歌帶出，當人大了，漸漸知道自己於愛情裡的模樣，就算未找到最好，但已知道哪些人不適合自己。他說：「理想的愛情是自在的，可能是晚上一起在家看電影，簡簡單單也很幸福，很浪漫。可能因為我太早入行，沒有經歷過這樣的生活，所以很嚮往一些簡單的拍拖生活。」

只要耐心等待，愛情總有一天會給予回應。

我沒有放棄過對愛情的盼望，亦沒有失去對愛情的美好，愛是一件幸福的事。 Kenny

相比逝去的青春，錯過將來更令人難過，人生如此，感情也是，希望於任何時候也帶領著他走向更好的地方。