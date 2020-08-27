每個人的成長中總少不了情歌的陪伴，讀書時喜歡聽曖昧單純的小情歌，跌跌撞撞的闖蕩過愛情路後，最常聽的變成了苦澀心酸的傷心情歌。情歌所以能唱到我們的心坎裏，是因為聽着聽着便感受到創作人的真摯，透過歌手溫柔的聲線，撫慰着每顆不安的心靈。要放手從來不易，創作歌手江海迦（AGA）透過作品讓我們明白到，真正放下一個人，並不代表要把他遺忘，好好面對前度，原來也是一種自我修補。 攝影：龔嘉盛

AGA相信每一個人都經歷過放手，與如何令自己用美好的心態同自己重要的人道別，可能是朋友、愛人、親人、寵物，每個人也曾擁有這樣的經歷。

如果重遇前度 你會對他說甚麼？

前度是個意味深長的稱謂，一提起總有種說不清的情感。AGA直言自己與大部分的前度也能做回朋友。

我自己絕對不介意與前度做朋友。我相信一個曾經對你如此重要，亦陪你走過人生中一段日子的人，我自己會好好珍惜。 AGA

難以面對前度，說穿了是因為尚未放下，無論兩人曾擁有怎樣的關係，那些感動與愛意也曾經真實的存在，即使未能走到最後，AGA仍然希望對方快樂。她表示：「當成長了，你知道自己需要甚麼，亦知道對方需要的自己未必能給予，你會希望他快樂，因為佢曾經陪伴你經歷高低潮。在我而言，當然希望他以後會開心。當你真的接受到對方去尋求自己的幸福，繼而遇到一個能取替到自己、令他快樂的女生，是一件美好的事，亦是個艱難的課題。」

AGA直言看到前度幸福就覺得開心

如此成熟的愛情觀當然隨歲月積累，她亦自覺於愛情中成長了許多。當被問到「是否不論對方對你做過怎樣的傷害，你也能好好祝福他？」AGA大笑幾聲，然後道：「當然不是啦，不過我覺得祝福對方需要經歷許多不同的階段，不同的層次。放手時百感交集，所以當你決定去放開一個人，並不是基於衝動，那餘溫還有一段很長的時間。所以當你能真真正正祝福前度，是一件好珍貴的事。」

AGA雖然對自己的要求很高，卻不會把這套放於另一半身上。

如果遇到對的人 也許明天就會結婚

AGA創作的每一首歌都有自己的影子，或是自己能理解的心情。「當上創作人後，都是將自己的瘡疤挖出來寫，把往事的感受重新憶述然後寫成歌。」透過探索與梳理回憶，她更了解自己對關係的期望。她道：「與另一半最重要是能溝通，尤其是做創作的，很需要一個與你心靈上溝通到的人。」她曾經遇到一個對象，對方是個非常好，又正直的男生，可惜卻欠缺溝通的能力，AGA在他身上發現，溝通原來是她認為關係中最重要的元素。她對另一半要求不大，因為她不想令對方感到有壓力，但卻希望對方會明白自己正經歷着甚麼，因為她確信關係是互相影響，對方會感覺到你的情緒起伏。她說：「對我來說，物質其實不重要，最重要是對方能明白你在做什麼。」

AGA表示自己是一個非常固執的人，決定了的事一定會完成。

許多情侶於計劃結婚時，最困擾的是現實上的考量，AGA卻認為婚姻應該是一半計劃，一半衝動。她是個自我要求極高的女生，喜歡為自己訂立不同的目標，但她明白這套不能放於愛情上。她說：「其實我非常憧憬婚姻，但又會害怕。因為對我而言，結婚是人生中最大的決定之一，是一個遵守一生的承諾。你要有準備結婚的心情，但又不能完全準備好，太理性的人其實是不會結婚的。因為當你要作出一個一生一世的承諾時，當中有很多好遙遠的課題。我是個想很多的人，經常在自我審查，想想自己能否給予對方快樂與時間、現在的階段是否適合結婚、生活細節能否配合等問題。」

也許我們永遠無法知道何時才是完美的結婚時機，不過，婚姻不能只講條件，一個人能不能結婚，還要看她有沒有願意冒險的衝動。就如AGA所說：

甚麼時候想結婚真的不知道，如果遇到對的人，可能聽日就會。 AGA

AGA入行前曾任職空姐，她分享兩種職業需要的性格完全相異：

為入行棄空姐工作零收入 親姐癌症離世痛失摯親：沒有人是一帆風順

感性的人聽歌會感動，尤其在傷心時，塵封於心底的情感隨之襲來，更覺得那首歌唱到自己的生命裏。音樂陪伴AGA成長，與她一起經歷開心與傷心的時間，所以她說：「如果音樂於世上消失了會好慘。」音樂為自我沉澱的過程帶來療癒的力量，她希望自己的歌曲能陪伴歌迷度過一些艱難的時間。不過終究如何令自己開心，是要懂得與自己相處。她道：「你要好了解自己喜歡甚麼，不喜歡甚麼，還是你內心知怎做但你在走另一條路呢？」

AGA的音樂之路波折重重，曾為追夢度過了幾年接近零收入的日子，但仍堅持靠自己，到事業有些起色時，卻面對姐姐因癌症離世的事情，她形容姐姐是她的靈魂伴侶，亦是令她堅持下去的重要人物。她以一貫的溫柔，堅定地說：「沒有甚麼人的人生是一帆風順的，被認為是一帆風順的人可能只是因為其他人沒有察覺到他經歷過甚麼。在我而言，成功是你可以享受當中的過程，而不是因為你走的路特別平坦，成功是你於任何情況下仍能向前邁步。」

AGA的家人是她堅持追夢的最大動力，其中已過世的姐姐對她的影響更是深遠：