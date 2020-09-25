【酒店Staycation｜打卡浴缸】酒店推出的「Staycation」優惠，小資情侶也能負擔得起。於寸金尺土的香港，在家中安裝浴缸對不少人而言都是件奢侈事，現在只需數百元就能在週末租到附設浴缸的酒店，以下是精選過後的7間高質4星或5星酒店，有浴缸之餘週末房價低至$800以下，小資情侶想要渡過浪漫一夜，不妨一試。

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【旺角】康得思酒店

康得思酒店位於旺角區，酒店有通道直接到達朗豪坊商場，位置方便。過往這間五星級酒店房價都偏貴，但酒店近日優惠房價約在900元左右的水平。最平價的高級客房浴室空間也很大，玻璃間隔的浴室採光度高，打卡一流。而且用上大理石紋磚，與另一貴價打卡熱點Rosewood Hotel（瑰麗酒店）的奢華浴室有幾分相似，如果預算有限，不妨先到訪這間平價版「Rosewood浴室」。

值得一提，酒店推出日間住宿套餐，0600至1400共8小時的租住房價更低，要是想有幾小時打卡談心，也可以有另類選擇。

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+ 4 + 4 + 4

康得思酒店 地址： 旺角上海街555號

【佐敦】木的地酒店

精品酒店木的地位於佐敦，鄰近地鐵站，十分方便。有別於其他連鎖酒店，每間客房的設計都有點不同，不會一式一樣。最平價的豪華大床客房也設有按摩浴缸，週末房價$600有找，性價比超高。而酒店設有天台酒吧，位於酒店頂層29樓，可以盡瞰香港夜景，也是不少人必到的打卡熱點。

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木的地酒店 地址：九龍佐敦長樂街一號

【旺角】帝京酒店

帝京酒店是五星級酒店，位於旺角東站上蓋，毗鄰大型商場。酒店1997年開業，但2013年進行全面翻新工程，因此設施及客房都十分新淨。酒店房浴室空間很大，設有淋浴間和浴缸，設計以黑色為主，感覺型格，配合昏暗燈光很有情調。酒店的恆溫泳池也是必到打卡位，晚上到訪更有氣氛，近日疫情放緩，酒店泳池重開，不過打卡之餘也要注意社交距離。

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+ 3 + 3 + 3

帝京酒店 香港九龍太子道西193號

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+ 6 + 6 + 6

（以上酒店房價主要為9月23日搜尋價格。）

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