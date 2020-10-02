2020年Netflix推出多部膾炙人口的人氣韓劇包括《愛的迫降》、《梨泰院Class》、《The King :永遠的君主》、《雖然是精神病但沒關係》等，掀起一波又一波追劇熱潮，更集結了多個韓劇男神包括玄彬、朴敘俊、李敏鎬、金秀賢等，讓喜歡煲劇的女生劇大飽眼福！ 即將踏入2021年讓韓劇迷更為期待的是，多部Netflix韓劇將陸續在明年播出，更雲集數個重量級韓國男神重磅演出，包括孔劉、劉亞仁、丁海寅等，一眾男神賣力演出，粉絲又怎能錯過呢？

#1 《寂靜的大海》：國寶級影帝孔劉回歸小熒幕

「孔劉出演，必屬佳品」只要有演員孔劉（41歲）出演的電視劇或電影，每一次都不會令粉絲失望，2016年憑藉神劇《孤獨又燦爛的神——鬼怪》創事業高峰的他，暌違3年終於再回歸電視圈，參演Neflix韓劇《寂靜的大海》。這次孔劉將與其他實力派演員包括裴斗娜、前MBLAQ成員李準合作，出演這齣科幻動作驚悚劇，同時也是孔劉的「科幻題材處女作」，讓人十分期待！

41歲韓國男演員孔劉充滿個人魅力。（SOOP）

該劇的製作人同樣是影帝級別的演員鄭雨盛，故事背景設定在未來世界，地球因為環境變得惡劣而呈現沙漠化的狀態，食物及水資源短缺，各國政府開始訓練年輕一代優秀的「太空人」，到地球以外的地方尋找拯救人類的方法。

《寂靜的大海》演出陣容華麗。（Doonabae@IG）

孔劉繼《鬼怪》後的新作令人期待：（點閱下圖）

#2 《地獄》：由漫畫改編劉亞仁破格出演

韓劇近年來十分流行將漫畫改編成電視劇，《地獄》改編自同名漫畫，找來實力派人氣演員劉亞仁（33歲）擔任男主角，故事題材亦十分新穎，描述陰間使者會根據人類的行為作出審判，並將他們帶去地獄，展現當人們置身於混亂世界，面對人性關頭如何掙扎求存。劉亞仁這次將挑戰飾演一位新興宗教「新真理會」的首長，呈現神秘又强勢的面貌，韓國是個擁有許多新興宗教的國家，早前因疫情而爆出的「新天地教會醜聞」讓人記憶猶新，這個題材沉重又略為黑暗的韓劇相信會為觀眾帶來不一樣的衝擊！

33歲韓國男演員劉亞仁是韓國最年輕影帝。（hongsick@IG）

韓國最年輕影帝劉亞仁將主演《地獄》：（點閱下圖）

#3 《D.P.》：美男型演員丁海寅飾演帥氣軍人

擁有魅力電眼的花美男演員丁海寅（32歲），因主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》而一炮而紅，人氣扶搖直上，在韓國獲封「國民年下男」的稱號。新劇《D.P.》中丁海寅將挑戰軍人題材，講述抓逃兵的故事，他將飾演「逃兵緝拿隊」中的二等兵「安俊昊」，揭露韓國時下當兵制度中的人權問題、暴行及不合理之處。

長相清秀的丁海寅擁有衆多粉絲。（holyhaein@IG）

丁海寅繼《經常請吃飯的漂亮姐姐》再有新作：（點閱下圖）

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