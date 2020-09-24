已年屆懸車之歲，70歲香港男藝人譚詠麟(譚校長)的歌手生涯可謂璀璨耀眼，於80年代為香港樂壇開創浪漫「譚式情歌」之先河，前輩級地位依然舉足輕重。除了音樂事業上的功成名遂，他的感情事同樣是人們津津樂道的話題。「一夫二妻」、「小三逼走正宮」的故事乍聼之下如宮鬥劇般曲折離奇，卻在他真實婚姻中上演著？

譚詠麟今年70歲是香港著名歌手。（譚詠麟@微博）

譚詠麟與原配結婚近40年無子女 作風低調甘心做背後女人

據聞當年譚詠麟與妻子楊潔薇(莎莉)識於微時，譚詠麟對她一見鍾情展開猛烈追求，當時莎莉任職化妝品公司作美容顧問，與譚詠麟相戀後她辭去工作，並且為了不影響男方事業一直沒有公開二人戀情，她生性溫柔而且作風低調甘願做背後女人。

網上流傳譚詠麟與楊潔薇珍貴合照。（頭條號/八卦娛樂天堂）

有指1981年兩人在美國拉斯維加斯秘密註冊結婚也一直沒有公開，直至1993年莎莉喪父，譚詠麟的名字出現在訃告上，才算半公開了關係。不過二人結婚多年一無所出，有傳莎莉無法生育，譚詠麟身為家中獨子又有傳宗接代的壓力，夫妻感情很快出現嫌隙，更有指「紅顏知己」朱穎婷（Wendy）早在1991年時已介入兩人婚姻。

譚詠麟在80年代曾是無數少女的夢中情人：（點閱下圖）

情婦母憑子貴逼走「正宮」 譚詠麟元配出家削髮為尼

譚詠麟一向鮮少提及私人事，對於感情方面更是做足保密功夫，然而世界上沒有不透風的墻，外界盛傳譚詠麟與一位紅顔知己交往甚密，對方年齡更比他小20多歲，並已為他誕下一子。即使外面流言四起，譚詠麟仍然守口如瓶，直至譚父於2006年逝世，他才公開承認「小三」朱穎婷與兒子譚曉風的身份。他在接受香港電台《開心日報》訪問時承認自己為了「留個後代」和「一己私欲」而導致事情發展到今天的地步，並對「背後這兩個女人」表達歉意。

有兩個老婆一點都不好，令她們承受太多委屈，希望大家不要學我。

譚詠麟曾在電台訪問承認自己有婚外情。（中時電子報新影視頻道@微博）

譚詠麟曾坦言家人剛知道這件事後造成不少衝突，太太莎莉一時之間無法接受不時責駡他，最後雙方決定給大家時間去沉澱。有指譚詠麟覺「兩個都很好」兩邊都不願放手，令自己感到很辛苦，身邊的人也感到痛苦，他對此深感自責。談及與紅顔知己的相識過程，他曾只表示人與人之間的關係很微妙，覺得對方十分善良和善解人意，又能理解他的需要給予支持，因此開始發展。

譚詠麟的兩位伴侶。（im_laige_gafa察褒泉@微博）

譚詠麟太太莎莉為愛隱忍 卻換來一場空?

據悉譚詠麟「兩房人」各司其職，善於理財的大婆莎莉掌握財政大權，而「二奶」朱穎婷則全心教子，望子成龍。2011年譚詠麟舉辦61歲壽宴公開携朱穎婷出席，有傳出席賓客都直呼她為大嫂，似乎有意將她「扶正」，引起外界議論紛紛。當時有不少報導指髮妻莎莉則被爆已心淡看破紅塵，甚至有傳她決定出家削髮為尼 ，潛心修佛。譚詠麟的「渣男」行為也因此引起全城公憤，被外界批評不忠、是「道貌岸然的僞君子」，公然「包二奶」的行徑一度惹網民非議。

不過「譚校長」懶理外界爭議，獨享齊人之福，私生子譚曉風讀書出類拔萃，年僅22歲就獲得牛津大學碩士學位，不僅運動細胞發達，還遺傳了爸爸的音樂天分，前途可謂無可限量。有指兒子譚曉風畢業時，譚詠麟更豪花百萬携親友參加兒子的畢業禮，跟大家分享喜悅心情。

譚詠麟與兒子譚曉風合照：

三人錯綜複雜的關係，讓人霧裏看花，當中愛恨情仇的糾纏又豈是隻言片語能道盡。然而，感情最大的禁忌，就是失去忠誠與信任，當一份感情變得自私便會失去愛的本質。夫妻的世界裏太多變數，有人守護、有人掙扎、有人痛苦，就像一場持久的角力戰，又有誰會記得婚姻的初衷呢？

譚詠麟近照被指極之蒼老：（點閱下圖）

同時愛上兩個人也有幸福結局？

在道德與社會規範之下，擁有一個伴侶是親密關係中的常態，多於一個伴侶則會被視作「不忠」與「背叛」。然而，真實生活中仍然有不少同時愛上兩個人的事例，感情關係中真的能容納三個人嗎？而我們最常聽到的是「開放關係」一詞，即是雙方保持戀愛或伴侶關係的同時，也容許第三者的介入，聽起來像天方夜譚，但事實上卻有不少人正實行這類愛情模式。

愛情能容下三個人嗎？（Kelly Sikkema/Unsplash）

研究：不是所有人都適合單一伴侶關係

美國的一項調查顯示，當中有31% 的女性以及 38% 的男性，認為人類理想的關係形式應該是更接近非一對一的關係。美國社會心理學家Terri Conley、Amy Moors等人聯合研究非單一伴侶關係，他們找來1507名屬於「單一伴侶關係」的人和617名屬於「非單一伴侶關係」的人，結果發現，「非單一伴侶關係」的人在關係滿意度、激情、承諾這方面的得分甚至略高於「一對一關係」。

研究指出「非單一伴侶關係」不再僅僅是將其看成一種背叛，而是維持關係的另一種形式，這種相處模式不是註定充滿猜忌、背叛，或得不到幸福的。相反，就算是一對一的伴侶關係，也不能保證伴侶之間百分之百的信任。研究者們甚至認為，不是所有人都適合只有一個伴侶的關係，結論讓人大開眼界。

參考資料：Conley,T.D.〈Investigation ofconsensually nonmonogamous relationships: Theories, methods, and newdirections〉,〈Do You Know the Seven Types of Non-Monogamy?〉