高跟鞋是女生變美麗的「武器」，下一秒卻有可能成為導致「人仰馬翻」的罪魁禍首！不少女明星即使已有多年穿高跟鞋的經驗，依然會發生跌倒的驚險畫面，可見駕馭高跟鞋絕對是一門學問。想要穿跟鞋輕鬆又自在，快來學習防滑妙招吧！

愛美的女星每次出席公開活動都會穿上奪目的高跟鞋。（舒淇@微博）

舒淇雨天出席活動 穿高跟鞋面朝地滑倒超驚險

女星不易做！為了展現優雅動人的姿態，許多女明星出席公開活動都會穿上各式高跟鞋，有的鞋跟高達十數厘米，旁人看見都膽顫心驚，彷彿行走鋼線每一步都必須小心翼翼。去年舒淇也曾發生不幸事件，在出席上海某個公開活動時，她身穿一席優雅禮裙，搭配典雅細跟高跟鞋，本應是風姿美麗動人。

舒淇身穿藍黑色禮裙十分優雅。（舒淇@微博）

然而就在舒淇走著台階，步上舞台之際，因雨天濕滑導致她突然「面朝地」滑倒，即使身邊有三個彪形大漢依然無法阻止意外發生。幸好在旁人的攙扶下，她才沒有因為重摔而受傷，不過模樣十分狼狽。敬業的舒淇雖然驚魂未定，看起來强忍痛楚站上舞台，卻依舊展露笑容。因地面過於濕滑，她只能以「小碎步」方式前行，最後更乾脆脫掉高跟鞋，赤腳走下台，避免意外再次發生，該事件也讓一眾粉絲心疼不已。

舒淇穿高跟鞋跌倒驚險瞬間：（點閱下圖）

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在眾目睽睽之下跌倒，想必是不少女星都想抹走的黑歷史，不但尷尬萬分，而且十分危險，稍有不慎就會跌個破皮瘀傷，更嚴重的是容貌受損，畫面矚目驚險。而令女星意外跌倒的罪魁禍首，往往就是讓人又愛又恨的高跟鞋！

回顧女星不慎跌倒驚險瞬間：（點閱下圖）

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3個高跟鞋防滑妙招

高跟鞋雖然又美又顯腿長，但舒適度始終遠不及波鞋及平底鞋，穿著時間久了真的有「活受罪」的感覺。對於一般的女生來説，穿著高跟鞋時大多都是為了出席重要場合，日常穿上高跟鞋的機會並不多，對於穿高跟鞋無法駕輕就熟的女生來説，防滑功夫更是相當重要。不想穿上優雅的高跟鞋時，卻在人前跌得人仰馬翻，就一起來來學習一下高跟鞋防滑的三個方法吧！

穿高跟鞋很危險容易滑倒？（hamkris/Unsplash）

高跟鞋防滑的3個妙招：（點閱下圖查看詳情）