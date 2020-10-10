【奇奇怪怪】韓國動畫《整容液》，改篇自同名人氣漫畫，是大受歡迎的網絡漫畫《奇奇怪怪》系列的其中一章，由韓國漫畫家吳城垈創作，在LINE WEBTOON上連載。上周於台灣上映，首週票房突破500萬元，成為新片票房冠軍。《整容液》亦於10月初在香港上映。

網絡大熱漫畫《奇奇怪怪》 人氣更勝《與神同行》：題材「貼地」揭露人性變態黑暗面

《整容液》故事講述，社會上流行一種「整容液」，只要把臉泡在「整容液」中20分鐘，就能自由改變自己的容貌，主角就是用這方法成為網路紅人，卻在一次使用時發生意外，令她不惜殺害身邊的人來重獲美貌，不知電影版的故事發展又如何？

沒有血腥畫面 恐怖源自人的惡念

《整容液》可說是吳城垈的代表作，他更於今年重新創作了《NEW. 整容液》故事，一共11話。《奇奇怪怪》系列引人入勝之處，在於生活題材十分「貼地」，女生為愛美而整容、減肥；男生「打機」中羸得的獎品竟出現在現實生活中；人吃了長生不老的藥丸等等。故事短小精幹，十足我們的「童年陰影」《奇幻潮》，沒有血腥畫面，故事最恐怖的地方，都是源自人的惡念。

【點圖即看】《奇奇怪怪》系列故事短小但精彩，點圖即看＝＝＞

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