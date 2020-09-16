【誠品書店奧海城｜9.17試營運、9.23正式開幕】逆市擴張的，除了「驚安之殿堂」Don Don Donki外，還有誠品書店。誠品將會在奧海城開設第4間分店，藏書達四萬本，更設文具輕生活專區、本地與台灣零食專區及小閱讀專區。

【誠品奧海城店】誠品將會在奧海城開設第4間分店，藏書達四萬本，更設文具輕生活專區、本地與台灣零食專區及小閱讀專區。（黃舒慧攝）

香港的誠品書店也成了大眾流連的地方，喜歡它一應俱全，不單賣書，也賣文具、零食，林林總總，總之與生活藝術沾邊的，它都會賣，筆者愛新店尤其重視本地品牌。

點擊看誠品書店奧海城環境==>

【誠品奧海城店】店內設落地大球璃，設小小閱讀區域，是鬧市中一個不錯的歇腳點，也好看看書，讓心靈充充電。（黃舒慧攝）

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誠品奧海城店在分店中不是最大的一所，但位於奧海城，連接港鐵站，由旺角徒步路程也不過十分鐘，地點尚算方便。而且，店內設落地大玻璃，設小小閱讀區域，是鬧市中一個不錯的歇腳點，也好看看書，讓心靈充充電。

以下介紹誠品書店的「奧海城限定」推介==>

【誠品奧海城店】本地及台灣零食專區：數月都會轉換品牌的台灣與本地的零食。（黃舒慧攝）

本地及台灣直送零食：女生不能錯過的養生茶療

不得不提每數月都會轉換品牌的台灣與本地的零食專區，賣一直大受港人喜歡的台灣零食、伴麵，到本地自家製的果醬、茶包等等。筆者特別推介店內有售不同本地品牌的養生茶，十分適合天天坐在辦公室的女生！

【誠品奧海城店】筆者推介「花研草說」養生花荼，售價$148。（許芷婷攝）

當中有售本地品牌「花研草說」，它以茶療調養身體，每款茶包均以女生會遇到大大小小的身體問題作招來－抒緩經痛、瘦身、袪濕等等，簡單方便！品牌以石斛花配搭各種天然花果，調製出有多款茶飲，分「凍齡‧茶」及「凍齡‧貓茶」系列養生花茶，相信不少女生都會喜歡。

文具輕生活專區：本地設計 「獅子山下」信紙誠品首賣

來到誠品書店，當然也喜歡逛逛文具專區。筆者推介在誠品首賣的本地品牌ditto ditto 為奧海城新店獨家聯乘紙品套裝系列。筆者特別喜歡「奧海城限定」的「獅子山下」主題信紙。

【誠品奧海城店】ditto ditto是 香港本地品牌，由設計師 p.s.chan 利用手繪創作再融入活版印刷技術 Letterpress, 與厚實的綿紙製作出獨特及具有手工觸感的紙品。每種顏色經人手精心調配，運用50年代古董印刷機一層層的壓印上，創造出獨一無二的色彩效果 。 （黃舒慧攝）

文具輕生活專區亦有售台灣品牌HMM專注於書寫文具和咖啡器具的產品、本地品牌曉至Rainy Spring餐具的餐具與日本文具「九ポ堂」的墨水書法產品，各具特色＝＝＞

藏書達四萬本 特設的香港主題書櫃

作為一所書店，選書當然是它的靈魂。雖然奧海城分店並不是四所分店中面積最大的一間，但它的藏書也達四萬本。

除了一般的誠品暢銷書選外，筆者特別喜歡它特設「香港主題書櫃」，精選本地作家，在不同時期書寫香港的作品。（黃舒慧攝）

除了一般的誠品暢銷書選外，筆者特別喜歡它特設「香港主題書櫃」，精選本地作家，在不同時期書寫香港的作品。由劉以鬯的《酒徒》、陳慧的《拾香記》，到韓麗珠的《黑日》，透過誠品這一系列的選書，讀者可在文學作品中，理解不同時期的香港。

曾聽過一位十分喜歡讀書的友人說到讀書之道，他說，時間有限，因此必讀經典。筆者十分認同，留傳之作，歷久不衰，一定有它過人之處。因此，對於不好讀書的人來說，以經典作為入門」，也是一個不錯的選擇。

筆者特別推介誠品書店的「經典共讀500計劃」，以「人文思潮」、「文學譯傳」、「華文繁景」、「社會．科學」、「藝術．生活」、「管理典範」等六大類型、八種主題，選讀經典著作。（黃舒慧攝）

誠品書店奧運店

地址：西九龍奧海城3期地下高層UG55-58, 80-88號舖

營業時間：週一至週五1100-2100，週六、週日及公眾假期1030-2130

（新店優惠：單筆消費滿$200，即贈$50現金券，送完即止）