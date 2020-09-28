日本女星竹內結子在周日凌晨於東京寓所身亡，終年40歲。遺下丈夫中林大樹及兩個兒子，令人傷感。

日本女星竹內結子在周日凌晨於東京寓所自縊身亡，終年40歲。（yuko_takeuchi0401@instagram）

竹內結子1996年正式出道，演出多部劇集，包括與木村拓哉合作的《冰之驕子Pride》，後來更憑《黃泉路》、《藉著雨點說愛你》及《春之雪》連續3年奪得「日本奧斯卡」最佳女主角獎，招牌笑容融化觀眾。

說到「日劇女王」竹內結子與木村拓哉拍攝時，曾傳出緋聞。（《冰之驕子Pride》劇照）

說到「日劇女王」竹內結子，也必然會提到她的前夫中村獅童，他與女星岡本綾鬧出不倫戀，結果竹內結子果斷分手，一人獨力照顧兒子。去年她與中林大樹結婚，並誕下兒子。斯人已逝，觀眾們都愛抽絲剝繭，從花邊新聞重溫女星的一生。不過，要了解竹內結子，除了她身邊的男生外，還有她這位老是在竹內結子出現的「妹妹」。

竹內結子總是在IG上分享與井本絢子的點滴，由旅遊後的手信，到IG的第100篇文章，還附上自己畫的井本絢子漫畫，寫道：「很單純的挺辛苦的。」（yuko_takeuchi0401@instagram）

IG只追蹤一人：竹內結子是「妹控」？

竹內結子的Instagram粉絲人數多達90多萬，但她只追蹤一人－就是比她小6歳的日本諧星井本絢子。

諧星井本絢子專演丑角，誇張的粗眉毛是她的特色。她在NTV電視台人氣節目《千奇百趣大挑戰》演出，多年來大受觀眾喜歡。竹內結子與井本絢子交情甚篤，井本絢子與北川景子、渡邊直美、新木優子等人十分友好，但她鮮有在社交網絡上炫耀這些友誼。反之，竹內結子總是在IG上分享與井本絢子的點滴，十分珍重這份友誼，對這位「妹妹」寵愛有加。

點擊看竹內結子時時在IG向井本絢子「表白」：

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竹內結子死訊公開後，網友也十分擔憂井本絢子，寫下：「好擔心總是陪在結子身邊的絢子」、「絢子妳還好嗎…應該不好吧…希望妳難過時倚靠一下身邊的人喔」、「請不要責怪自己，不要獨自難過」、「妳一定很難過，祈求妳好好照顧自己」等擔心與安慰井本絢子的話語。