【獨居女生】從前聽到女子獨居，想必是生活所逼；現在有友人獨居，敬仰又羨慕。因為，獨居是一種生活態度－身心都有選擇獨處的自由。

任何人到最後，都幾乎都會成為一個獨居者，不過是最自然不過的人類進程。 （《三十而已》劇照）

看李怡說獨居，他說到，任何人到最後，都幾乎都會成為一個獨居者，不過是最自然不過的人類進程。父母總會離去，即使有子女，也會長大成人，兩位相伴的老人也必然會有一位先行離去，就似錢鍾書與女兒錢緩，也始終留下楊絳一人去想念「我們仨」。自脫離母體，便孑然一身，身邊卻來來往往的不乏過客，總讓人忘記人其實是一個人來，也必然是一個人走的。

獨居既是自然而來，又何必多求？無他，因為你有能力。

「一個人住，因為我可以。」（《29+1》劇照）

一個人住 因為我可以

一個人生活，到底是怎樣的呢？

曾看過一本散文集，作者隨筆似地記下一個人的點滴，零散的片段中記錄－有時候她能看着窗戶發呆，有時會很晚才吃晚飯，或是抱一整碗粟米片，早餐當晚餐吃。生活或不夠美好，卻完完全全由自己控制。至於美國學者Eric Klinenberg則寫了一本比較理性的書《獨居時代》，以數據說服人，不過最重要的卻是它的副題中說到：「一個人住，因為我可以。」

書中提到，獨居的人愈來愈多，原因如下：（點圖即看）＝＝＞

獨居不再可恥，甚至是愈來愈多人推崇的生活方式，只因自由是千金不換，而想要自己一套的生活，不一定要隨便抓個人作伴。書中記錄許許多多不同人的遭遇、不同的獨居經驗，不過想帶出：不必害怕獨居，在有機會獨居時，也可以擁抱幸福。

獨居生活為何令人著迷？點圖即看＝＝＞

村上春樹式生活：每天必需認真獨處

時興「Me time」，做做瑜珈、看看書、煮煮早餐，配上濾鏡拍張照片，放上社交網絡，這就是時下最流行的「Me time」。一個人住，到底是怎樣的一回事呢？筆者覺得，最重要的一環，無關你一天做多少運動、獨霸廚房煮了甚麼新菜式、看了多少本可以用作「打卡」的書，更重要的，是認真地獨處。

有關「村上春樹式生活」，村上春樹自己其實也寫過很多。他的生活十分規律，雖然他非獨居，但一個人的時間卻很多。他認為這些時間，對於一個作家來說，是十分重要的。村上春樹早晨4、5點起床，泡咖啡、吃點心後，立即開始工作。重點是，要馬上進入工作狀態，不能拖拖拉拉。晚上9點多就寢。自33歲的秋天開始，他開始跑步。寫作5、6個小時，跑10公里。後來改為早上9點或10點，結束工作後跑1個小時。他說，跑步是一件簡單的事，只要有一雙適合跑步的鞋，一條馬馬虎虎的路，就可以了。跑步能鍛鍊他的體魄，更重要的是，在跑步時不需要和任何人交談，不必聽任何人說話，只須眺望周圍的風光、凝視自己便可。

獨處對於毎個人來說，都是極其重要的，因為那正正是一個人的養份由來。即使已有伴侶，但要是天天如一，沒有好好利用獨處的時間來吸收、學習新的東西，愛人多可愛也會日久違生厭。（《閨密食堂》劇照）

村上春樹認為，獨處時的思考，於一個作家來說，是十分重要的；於筆者而言，卻覺得這對毎個人來說，都是極其重要的，因為那正正是一個人的養份由來。即使已有伴侶，但要是天天如一，沒有好好利用獨處的時間來吸收、學習新的東西，愛人多可愛也會日久違生厭。而獨居，不過是讓人更容易對鏡自照，審視自身，在自由與孤單十探索。

獨居，就似是沖灑菲林照片的黑房，謝絕騷擾，時間醞釀，才能沖曬出好照片。