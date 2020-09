Gucci家族爆醜聞　曾外孫女控繼父性虐16年　曾被要求沉默保招牌

Lady Gaga將演出《Gucci》(暫名)改編自《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》一書,圍繞有「黑寡婦」(Black Widow)之稱的Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani的曾轟動一時的買兇殺夫案。(《American Horror Story》劇照)