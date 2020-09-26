Gucci家族爆醜聞　曾外孫女控繼父性虐16年　曾被要求沉默保招牌

古馳集團（Gucci）創辦人古奇（Guccio Gucci）的曾外孫女扎里尼（Alexandra Zarini）就於9月8日入稟美國位於洛杉磯的加州高級法院，控前繼父拉法洛（Joseph Ruffalo）性虐待自己近16年。

Zarini在律師公布的一段影片中說：「如果你認為這種事不會發生在比佛利山，那麼你應該知道，對我的施暴者目前仍然住在加州、在鄉村俱樂部消磨時間、在你們的兒童醫院做志工。這種事不僅僅只發生在其他家庭、其他社區或其他國家。它無處不在。」（影片截圖）

創辨人曾外孫女控繼父自6歲起遭性虐 母親與外祖母默許？

據《紐約時報》的報道，今年35歲的扎里尼（Alexandra Zarini）是古馳集團（Gucci）創辦人古奇（Guccio Gucci）的曾孫女。她於9月8日入稟美國位於洛杉磯的加州高級法院，控前繼父拉法洛（Joseph Ruffalo）性虐待自己近16年，同時指控她的母親帕特里夏（Patricia Gucci）與祖母帕隆博（Bruna Palombo）多年來掩飾事件。

點圖即看「Gucci家族性侵案」被指控細節，親母及外祖母迫啞忍？＝＝＞

Zarini的母親Patricia隨後發聲明，稱對魯法洛為Zarini帶來的痛苦深感抱歉，指前夫所為不可原諒，在2007年女兒告知事件後已立即提出離婚，但否認對她和Palombo的指控。Ruffalo的代表律師稱，其客戶強烈和明確地否認「所獲告知之事」，又暗示Zarini有精神問題，指Ruffalo未離婚前與Patricia非常關注她的精神健康並採取行動處理，但顯然沒有用。

Gucci第三代繼承人買兇殺夫：寧坐勞斯萊斯哭 也不在單車上笑

Gucci家族爆出醜聞，也非新鮮事，Gucci第三代繼承人莫里吉奧古馳（Maurizio Gucci）前妻派翠吉雅雷吉亞尼（Patrizia Reggiani）於1995年買兇殺夫，被判入獄29年。這被稱為「時尚界最黑暗的故事」即將被改編拍成電影《Gucci》（暫名），由Lady Gaga主演，Ridley Scott執導。

Lady Gaga將演出《Gucci》（暫名）改編自《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》一書，圍繞有「黑寡婦」（Black Widow）之稱的Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci前妻Patrizia Reggiani的曾轟動一時的買兇殺夫案。(《American Horror Story》劇照)

Patrizia Reggiani生於1948年，是Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci的前妻。Patrizia Reggiani本是意大利名媛，於1973年嫁給Maurizio Gucci，從不掩飾自己對奢華的追求，曾說：「寧願坐在勞斯萊斯上哭，也不願坐在單車上笑。」12年後，Maurizio跟Patrizia說要工幹，其實是跟一個更年輕的女人走了，從此再也沒有回來。Maurizio跟Patrizia最後於1991年離婚，Patrizia 得到一大筆贍養費。翌年，她確診腦內長了腫瘤，切除後沒有大礙。在1995年9月，她的前夫在辦公室中被槍手射殺。

不過，她的「傳奇一生」並沒有因為入獄而結束，在2011年，就有律師提出「開放監禁」，可是她拒絕了，她說：「我一生也從沒工作過，現在也不會。」最後，Patrizia因為行為良好，在服刑16年後已被釋放。 （redrumjuan@Twitter）

她在1997年被捕，被控買兇殺人，判處入獄29年，案件轟動一時，Patrizia被傳媒稱為「黑寡婦」。她的女兒求情，指Patrizia因為腦瘤而性情大變，在2000年，案件獲得上訴，減刑兩年；同年，Patrizia在獄中嘗試以鞋帶自殺，最後獲救。Patrizia由名緩變成階下囚。

不過，她的「傳奇一生」並沒有因為入獄而結束，在2011年，就有律師提出「開放監禁」，可是她拒絕了，她說：「我一生也從沒工作過，現在也不會。」最後，Patrizia因為行為良好，在服刑16年後已被釋放。

多年來，Patrizia一直口供一致，堅稱自己是無辜的－是朋友設局陷害，但傳媒在2014年跟她作訪問時，捕捉到她魯莽一刻，記者問：「為何你要請槍手，而不是自己下手呢？」Patrizia卻答：「我眼界不好，我不想錯過。」

Patrizia在2014年出獄，雖然找到人生第一份工作－珠寶顧問，但她卻改不了高調的作風，重獲自由後第一件事便是到蒙特拿破崙大街上購物，架上太陽眼鏡，肩上放一隻大型金剛鸚鵡，傳媒都爭相報導－「Lady Gucci」回來了。 （影片截圖）

Patrizia在2014年出獄，雖然找到人生第一份工作－珠寶顧問，但她卻改不了高調的作風，重獲自由後第一件事便是到蒙特拿破崙大街上購物，架上太陽眼鏡，肩上放一隻大型金剛鸚鵡，傳媒都爭相報導－「Lady Gucci」回來了。

回顧這段轟動一時的時尚界殺人案，擁多年經驗的米蘭時尚記者Giusi Ferrè就分析：「Reggiani的所有都是Gucci。她對Maurizio賣掉Gucci感到十分生氣，即使出獄了，她還是放不下。她在2014年時接受訪問是提到，她希望能回到Gucci，說：『他們需要我，我覺得我十分Gucci。事實上，沒人比我更Gucci了。』」

參考資料：The New York Times,The Guardian,Vogue,Independent