Angelababy（楊穎）近年把事業轉移至内地後，不但知名度大升，她的一舉一動輕易就會引起關注，經常成爲輿論焦點。除了事業大紅大紫之外，她也收穫了愛情，和當紅男星黃曉明結婚並育有一子，Angelababy私下的生活更是也總是被網友密切追蹤，最近她和一班朋友的合照在微博上再次引起熱議。

Angelababy的一舉一動輕易就會引起關注，經常成爲輿論焦點，她的私生活總是被網友密切追蹤。(微博圖片)

最近Angelababy和一班千金闊太的聚會合照在微博上瘋傳，眼尖的網友發現身爲内地娛樂圈一線女星的Angelababy只能站在後排最邊的角落位置。網友紛紛因此議論起來，表示到底照片中其他人的地位身份有多不平凡，才會讓「大明星」Angelababy都只能「靠邊站」。靠著網友們强大的「起底」能力，發現了原來Angelababy的這般閨密當中大有來頭，有不少更是傳説中的超强「富二代」。

Angelababy和一班名媛闊太的聚會合照，身爲内地一線女星的她也只能站在後排最邊的位置，引人熱議。(微博圖片)

根據網友解說，上圖站在Angelababy右邊的就是紅蜻蜓集團太子爺的老婆。紅蜻蜓公司業務跨越中國各地，涵蓋甚廣，從鞋履、皮革、房產、食品、金融等等，而Angelababy就是紅蜻蜓鞋履的代言人，因此她才會和紅蜻蜓集團的夫人結識。而右下角的第一位則是溫州日清集團千金Amanda，日清集團不但有食品業務，更有酒店、廣場、住宅等業務，還代理寶格麗等多個奢侈品牌，家族集團規模龐大。另外白色衣服的女士是加拿大真絲睡衣服裝品牌manito的千金，在眾多位大集團千金和名媛面前，難怪連Angelababy也要「讓位」站在後排。網友表示這張照片就恍如真實版的《三十而已》，就像劇中的顧佳一樣，即使家中已經很有錢，但是站在一班揹著Hermes手袋的闊太旁邊，也只是小人物一個，只能站在最不顯眼的位置。

Angelababy合照時經常靠邊站被嘲，「大明星」地位也不如強大家底的闊太和富二代。(微博圖片)

更有網友找出Angelababy會認識這班上海闊太名媛的原因，原來她在上海居住期間，因爲減少了工作，在朋友的介紹下認識一班志同道合的闊太朋友，Angelababy不時就會帶著兒子小海綿跟她們的子女一起玩樂，因此成爲了固定聚會的朋友，成為了「富婆媽辣團」的一員，進一步打入上流富婆圈子。網友們留言表示：「明星果然只跟有錢人做朋友」、「現實比電視劇更真實，一線大明星都要靠邊站」、「完全就是現實版《三十而已》」。

網友表示Angelababy和名媛富二代的真實關係就像恍如真實版的《三十而已》劇中的顧佳一樣。（《三十而已》劇照）

對合照經常站邊位一事，Angelababy也在微博上高EQ回應：「和朋友合照不用這麼介意誰站哪裡吧，每次都是看誰坐的位置光線好就圍過去唄。我是一個喜歡簡單的人，我身邊的朋友也都是不喜歡複雜的人。開開心心，做點有意義的事情。」

Angelababy的闊太千金「閨蜜團」：（按圖看更多）

成功需靠父幹？最强名人「富二代」 盤點

説到名媛、千金這些名銜，其實也很大程度上因著「家世」、「父幹」而來。贏在起跑線上，人生固然是有優勢。娛樂圈中及名人界別也不乏一些背景雄厚的「星二代」，她們擁有父母的優良基因和家族光環，同時具有美貌和身材即使未入行人氣已很高！

何鴻燊三房女兒: 何超蓮

賭王何鴻燊的女兒何超蓮活躍於演藝界，被稱爲是「最美千金」和「最貼地千金」。（IG@laurinda_ho）

富甲一方的賭王何鴻燊財貫萬千，膝下兒孫滿堂，當中最爲外界熟知的就是活躍於演藝界的何超蓮，今年29歲的何超蓮有「最美千金」和「最貼地千金」之稱，混血五官立體又精緻，而且身材凹凸有致，難怪會備受矚目。雖然何超蓮出身於富豪之家，可是她沒有恃寵而驕，選擇用實力證明自己，不但是英國倫敦大學皇家賀洛唯學院修讀經濟學學士一級畢業，還擁有專業會計師執照，回流香港後選擇了踏入演藝圈發展自己的演藝事業，並靠自己的口才在香港引入台灣牛肉麵店，年紀輕輕就成爲了老闆娘，更創立慈善組織Smile with Us HK，為公益事務出心出力，所以説心裏富有比起家產富有更討人喜歡。

賭王「最美千金」何超蓮:

+ 2 + 2 + 2

邱淑貞大女: 沈月

性感女神邱淑貞有3名女兒，最受外界關注的就是積極躋身時尚界的大女兒沈月。（IG@yuetyuetxx）

90年代的性感女神邱淑貞在息影後嫁給了IT王國總裁沈嘉偉後就很少露面，她膝下育有3個女兒，當中最受外界關注的就是積極躋身時尚界的大女兒沈月，完美遺傳母親優良基因的沈月，不管樣貌和身材都跟年輕時的邱淑貞十分相似，被稱爲是「最美星二代」。正所謂「成功靠父幹」，沈月17歲就已經出席2019秋冬季的倫敦時裝週，獻出了首場時裝處女騷，為父親旗下時裝品牌izzue走秀，登場即一鳴驚人，隨即更登上了《ELLE》雜誌的封面，星途一片光明，更被法國頂級巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）邀請出席，每年只有20個年輕名媛名額，在雲集世界各地千金小姐的現場，沈月卻艷壓全場，氣質超然。

邱淑貞大女「最美星二代」沈月: