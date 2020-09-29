宋仲基和宋慧喬離婚已經超過了一年，現在兩人都各自展開新生活，積極投入工作，看來兩人都已經走出了婚姻失敗的陰霾。最近宋仲基有新電影上映，早前他出演韓國KBS的綜藝節目《I Love Movie》宣傳電影時，就被網友發現了他和同劇女演員之間曖昧的互動，又指從蛛絲馬跡中看到了過去他和宋慧喬地下情時的影子。

宋慧喬和宋仲基在去年宣佈離婚，結束了不足兩年的短暫婚姻，童話婚姻破裂引起了很大的轟動。（kyo1122@IG）

宋仲基和金泰梨主演的科幻電影《勝利號》即將上映，電影中各位主演也經常到不同綜藝中宣傳新戲，最近宋仲基一行4人上綜藝節目《I Love Movie》宣傳電影時，宋仲基和女主角金泰梨的曖昧互動引起了網民的熱議，從各種行爲舉止和眼神中都能看到兩人之間的微妙火花，而且網友更對比了宋仲基和宋慧喬在地下情時的互動模樣，竟然有驚人的巧合。

宋仲基和金泰梨在綜藝節目《I Love Movie》宣傳新電影《勝利號》時的曖昧互動引起熱議。（《I Love Movie》截圖）

節目開始時，宋仲基就主動問金泰梨是被什麼吸引而接拍《勝利號》這套電影，在金泰梨回答問題的過程中，兩人互相凝望對方，宋仲基還非常自然地幫他拿著麥克風，一臉笑意地看著金泰梨，還微微地嘟起嘴唇，狀似撒嬌，兩人歡樂的氣氛好像旁若無人一樣，就連旁邊的主持人和另外兩位演員也用戲謔的語氣笑説他們二人是在雙人相聲。

宋仲基和金泰梨曖昧互動是相戀證據? (按圖看更多)

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愛一個人的眼神 ，永遠都隱藏不了?

回看過去宋仲基和宋慧喬在公布戀情之前，兩人在訪問中對望的眼神也是充滿曖昧，還能看到宋仲基看著她的寵溺眼神，而雙宋更有一個「一擊定情」的小動作，竟然現在和金泰梨也出現了同樣的行爲，讓網民又興奮又好奇兩人的關係，紛紛表示：「完全就是在打情駡俏」、「兩人看起來真的好親密。」、「難道這是宋仲基離婚後的新戀情？」，一時之間衆説紛紜。

金泰梨年齡上比宋仲基小5年，而且活潑開朗的她能輕易地感染身邊的人，整個訪問中都能看到宋仲基經常被她逗笑，笑容燦爛的宋仲基還會輕輕拍打對方，舉止自然又親昵，而且金泰梨也大讚宋仲基雖然外表看上去像個乖小孩，但是相處起來卻十分可靠，經常領導大家，就像個哥哥一樣。不過不管兩人最後是否在一起，大部分的網友都很希望看到宋仲基和宋慧喬能找到適合自己的另一半，畢竟離婚也只是人生中一個篇章的完結，同時代表著新的一章正要開始，若果宋仲基能和金泰梨有機會發展，也不失為一對佳人。

金泰梨是韓國近年最有潛力的新晉女演員，實力和美貌都不比宋慧喬遜色。（ohui.official@IG）

金泰梨被傳與宋仲基有新戀情：（按圖看更多美照）

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分手後多久可從悲痛中走出來?

宋慧喬曾說過自己的性格冰冷比較像個男孩子，離婚後她的形象似乎變得更加倔強。(chaumetofficial@IG)

外國有研究調查了155名在過去6個月内經歷過分手的大學生的情緒轉變，發現有71%的人在大約3個月的時間後就恢復正常生活，這些人能快速回復的原因，是因爲有目標導向的個性，或者是感覺自己恢復單身後有所成長，因此才能短時間内就從分手的悲痛中走出來。但是離婚相對於分手就沒有那麼容易恢復了，根據外國網站Fifties.com的調查發現，一對夫婦離婚後需要18個月來修復情緒，雙方才能放下彼此，過各自的生活並展開新戀情。

資料來源：《The Journal of positive psychology》、Fifties.com