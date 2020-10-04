日本最具知名度及權威性的美妝及美容網站@Cosme，向來是不少女生的美容參考指標。自從@Cosme在香港開設店舖之後，官方更推出了香港版的@Cosme網站，讓大家可以看到最受香港女生歡迎的美妝產品和用後心得，極具參考價值！

@Cosme香港也會每個月定時更新美妝排行榜，從香港的用戶對產品的評價與人氣度綜合出排名，全是貨真價實的素人用後心得，更具真確性和公信力。這次就爲大家公開9月份的美妝排行榜Top20，準備入手美妝新物的你就千萬不要錯過了！

@Cosme香港版從用戶對產品的評價與人氣度綜合出排名，全是貨真價實的素人用後心得，更具真確性和公信力。（innisfreeofficial@IG）

【第20名】 Love Liner 極細防水眼線液 （HK$118）

想要讓眼睛更有精神，眼線就不能少。日本開架品牌Love Liner經常出現在@Cosme的排行榜上，在日本的銷量更是短時間内突破了250萬支，相信這支眼線筆也有一定的優勝之處。除了最基本的防水防油之外，它的筆尖十分幼細，畫出來的時候順滑又容易控制，就算手殘女都可以輕易上手。另外這款眼線筆顔色選擇也非常多，很適合喜歡玩色的朋友，而最受歡迎的就是自然又容易駕馭的深啡色。

日本開架品牌Love Liner眼線液除了在日本大賣，在香港一樣受歡迎。(Love Liner)

【第19名】 Kiss Me 纖細眼線液 （HK$75）

第19名最高銷量的依然是眼線產品，相信很大機會是因爲戴口罩的原因，很多女生更加注重了眼妝部分。Kiss Me的眼線產品一向表現出色而且具良好口碑，這支纖細眼線液更是熱賣多年，是不少女生不斷回購的愛用品。這支纖細眼線標榜可以防水、放油和抗汗，而且筆觸順滑而且筆頭幼細，很容易畫出纖細的眼線。用戶表示這支眼線筆的顔色很飽滿，容易上色而且很快乾，輕易打造出幼細眼線的偽素顏眼妝。

Kiss Me 纖細眼線液防水、放油和抗汗，而且筆觸順滑而且筆頭幼細，很容易畫出纖細的眼線。（Kiss Me）

【第18名】 Ettusais 魔束捲翹睫毛底膏 （HK$110）

眼睛較油、容易掉眼妝的女生，在上睫毛膏之前，使用睫毛底膏可以讓後續的睫毛膏或睫毛液功效倍增，大大加強了睫毛膏持久度及防暈染的功效，而想要自然效果或者淡妝時亦可以單獨使用睫毛底膏。 Ettusais的這支睫毛底膏標榜可以讓睫毛維持捲翹度一整天，增加睫毛的濃密和纖長度，不少使用者表示使用了這支睫毛底膏後眼妝變得不容易脫妝，而且睫毛根根分明十分自然。

Ettusais 魔束捲翹睫毛底膏可以讓後續的睫毛膏或睫毛液功效倍增，更加持久。 (Ettusais)

【@Cosme香港9月美妝排行榜Top17】：(按圖看更多)