新冠肺炎疫情的關係，每天也要長時間戴上口罩，皮膚也容易出現不同問題，例如粉刺增生、暗瘡、出油等等，十分擾人。有時候購買了昂貴的護膚品想要改善皮膚，怎料卻毫無作用？這可能不是護膚品的問題，而是使用方式出了錯。

日本美容雜誌《LDK the Beauty》最近就結合了多位日本皮膚科醫生和美容專家的意見，分別從女生的護膚、洗面、飲食和生活習慣4個方面，糾正女生在日常護膚中的錯誤認知和行爲。原來一些錯誤的美容知識很容易導致女生的皮膚愈來愈差，就算用再貴的護膚品也返魂乏術了。

日常生活中很多錯誤的美容知識很容易導致女生的皮膚愈來愈差，就算用再貴的護膚品也毫無用處。（IG@yawen_j）

護膚ＮＧ誤區：防曬SPF指數愈高愈好

防曬對於女生來説非常重要，不管晴天還是陰天都要做好防曬，因外紫外線對於皮膚的傷害很大，不但會產生黑色素，而且長期曝曬還會讓皮膚失去彈性，還會導致皺紋的出現。很多人都認爲防曬霜的SPF指數愈高愈好，但醫生表示其實選擇防曬產品的時候不用執著於SPF指數，因爲實際上SPF15和SPF50之間的紫外線防護率差異並不大，日常生活使用的話，SPF20到30已經足夠，而且因爲SPF含有大量的紫外線吸收劑和散射劑，會對皮膚造成負擔。

另外要預防皺紋的出現最重要的是PA，因爲PA可以防止UVA傷害皮膚，而不是SPF，因此選擇防曬霜的時候最好是選PA++或者PA+++。

選擇防曬產品不用執著於SPF指數，實際上SPF15和SPF50之間的紫外線防護率差異並不大。（LDK）

護膚ＮＧ誤區：打圈塗抹精華、乳液等護膚品

很多女生擦乳液或面霜都習慣點在臉上然後打圈按摩幫助吸收，但是其實這樣手指和皮膚就會產生摩擦的情況，很容易讓皺紋問題日益嚴重。由於容易有皺紋的位置例如眼尾、法令紋等等的皮膚都是較爲稀薄，因此最有效的做法就是沿著皮膚或者皺紋的紋路橫向塗上護膚品，並輕輕按壓推開幫助吸收，這樣護膚品當中的保濕成分才更有效地滲透進肌膚，達到最佳的效果。

打圈按摩護膚品會產生摩擦的情況，很容易讓皺紋問題日益嚴重。（LDK）

護膚ＮＧ誤區：護膚品含有多種成分更有效

皮膚科醫生佐藤表示，比起一些標榜著一瓶含有多種美容成分或護膚效果的護膚品，使用一些單一成分的護膚品會更加有效，在衆多美容成分當中，收到衆多皮膚醫生和美容專家推薦的就是維他命C和視黃醇（Rentinol）。

醫生强調，女生們要視乎自己需要改善的問題而針對性地選擇護膚品，例如針對毛孔和皺紋等老化問題，她們就推薦使用含有視黃醇（Rentinol）的護膚品，除了可以促進皮膚更生並製造更多膠原蛋白，還可以收細毛孔。另外想要美白減少黑色素形成，維生素C就是最有效的護膚成分。

醫生强調，女生們要視乎自己需要改善的皮膚問題而針對性地選擇護膚品。（IG@wongmanyik）

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