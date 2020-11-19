閨蜜｜一生摯友有10大特性　BFF不需常見面少說話也有這些默契？

在社群軟體上，除了曬生活、曬美食、曬恩愛、曬小孩⋯⋯許多男女也會「曬友情」，除了一起聚餐派對，或是唱歌歡愉的場景、好天氣時躺在草地上野餐，每一個畫面都象徵著「有彼此真好」。

閨蜜一詞，在女性友情圈子裡已經習以為常，也象徵男女之間美好友誼的形容詞，取代「好朋友」成為更親的稱謂。每個人對於友情的定義都有不同解釋，但隨著年歲與經歷堆疊，除了帶有青春、親密的閨蜜友情，更重要的是能擁有彼此留白的空間、學習成長的「摯友」。

以下十點對於「摯友」的見解，也是我生命中重要的見證，如果你也同樣或者相異的狀態也無所謂，主要友情之間都有認定的位置，就夠了。

你與身邊朋友只是「豬朋狗友」還是一生「摯友」？按圖查看十點對於「摯友」的見解▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

1.並非無話不談，而是想說再說、不想說也能尊重

過了什麼秘密都暢談的年紀，因為自己已經懂得消化，不再隨性的宣洩情緒，即使需要與對方傾訴的時候，通常知道對方能給予自己某些安慰，可能是建議、當頭棒喝的提醒⋯⋯或是懂我的痛點就好。

而對方或許遇到了什麼困難，即使擔心也能給予適切的關懷，可能一句話「有需要我時，我會在！」這樣就好，形成溫柔的等待、相信對方。

2.書櫃上有對方的書本、廚房裡有對方的餐盒

「分享」一直是友情之間的連結，不再是單純的物質，而是身心靈的補給，自己閱讀過後的書籍會推薦給對方，而對方也帶來適合自己的書本，好像心靈導師的陪伴與引導。

都會自理飲食的時候，平日做好的料理總想希望對方嚐嚐，甚至到彼此的生活空間作客時，餐桌上的佳餚還會順手裝在保鮮盒裡，讓倆人下一頓也能延續情誼的美味。

也過了交換衣櫃裡的青澀時期，而是交融生活以禮相待的心。

3. 有沒有一起過生日不重要，更在乎你是否舒心

許多情誼會在一些時間能頻繁相聚，只是彼此都進了職場、家庭生活，各自的狀態都截然不同，以往都會幫對方過生日，但現在可能時間對不上也沒關係，有祝福的心意就好。

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+ 13 + 13 + 13

4. 不再長時間相處，而是想約再約

出了社會後，在人際相處的社交圈也會逐漸改變，在工作之餘的空檔，時間分配給家人、夥伴、戀人、自己，對於人事物甚至需要更多的時間消化應對，從頻繁的聯繫與見面，變成一月一會或是一年一會，卻更珍惜短時間的相處時光。

5. 以對方習性用語說重點

因為瞭解對方的習性，不會自顧自的訴說所有，而是依照對方能聽進去的方式做交流。假設A友不喜歡聽流水帳的過程，而是重點式的，而B友喜歡聽所有的細節，在與這兩者聊天的內容也就不同。

在歡愉的時刻說幽默的話，這個分寸的拿捏也十足，不會以對方的缺點攻擊，而是以當下聊天的內容做輕巧的點綴，什麼該說、什麼不該說，早已融會貫通。

6. 見過對方家長，參與對方家聚都能自在暢聊

家庭聚會是很親密的場合，會遇到對方的家長、手足與親友，會受邀到家聚也代表對方的家人是喜歡（認同）你這個朋友，不會有隔閡感，而是自在的相處。

在飯席上不需要假裝的噓寒問暖，而是能自然的聊起生活狀態、分享日常感受的體驗。

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+ 7 + 7 + 7

7. 彼此都有優點學習、缺點都能互相提醒

會成為重要的摯友，不會完全的只有優點，因為缺點與慣性都會有所出入，但能包容或者理解「這就是你的樣子」所以計較與批判的成分較少，若感到對方的思想行為有些偏離正軌時，也能適時提醒，而不是當下立判問題。

但肯定的是，彼此價值觀一定是接近相符、都有欣賞與請益的部分，否則不會如此親近。

8. 經歷過倆人的大風大浪，情誼更深厚

所謂的風浪不僅看見對方在情場失意，也許曾經在倆人公事合作關係中，出現前所未有的矛盾與不適，卻能在事件過後倆人都自我省思與體諒對方；或者一方職場失敗，導致生活有了困難，卻不離不棄的出手相救與支持⋯⋯情誼關係超越的利益、金錢等，看見對方最難堪的時刻，都不會改變情感的相待，而更累積彼此的深厚情誼。

9. 能當對方的情緒垃圾桶，但不會難以消化

能夠理解彼此在意的「痛點」，知道對方需要宣洩還是需要提點，時而深入分析、時而陪伴就好。

10. 不會計較，而是心甘情願

友情之間的凝聚成分包含「給予」，無論是付出的時間、耗費的精神、金錢的價值等，有時請客對方也不會在乎有沒有被請回來，因為是一種「關愛」與「呵護」的展現，如果有所期待對方的回饋，就會變相的有索取、有條件的交換，這心意就有些變調了。

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摯友是深層的連結，無法靠表面假裝

這樣的友情，是超越男男、女女、異性等之間的情感交流，含有信任、尊重、認定的狀態，是一種舒適且有份量的存在。隨著年紀增長，相遇的人事物變多，從中與人相處的經歷中會越來越知道，誰是真正的朋友、摯友，如果你身邊有這樣的角色，要好好的珍惜。

無論你認定的摯友是如何，只要這個友情讓你能真實的做自己、彼此都能相互成長，這樣就足夠了。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：方格子Ajin，原文：你有深層交流的「摯友」嗎？十項分析找出珍惜的他與她】