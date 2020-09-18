人際關係｜難擺脫「好人」形象？　留意3個拒絕同事請求注意事項

在職場裏跟上司或同事說「不」並不容易，因在拒絕對方時又要顧及彼此關係，拿掐不當很容易對日後相處產生壞影響。以下節錄自《圖解人際協調—職場成功人士都這樣做》一書其中一章節，便跟打工仔探討在職場拒絕別人時的注意事項，不敢說「不」的朋友不妨參考。

想說「不」不容易，你是否掌握了拒絕的藝術，並具備了拒絕的勇氣？

Question：我總擔心交友圈太廣，容易給自己帶來很多不必要的麻煩。比如在與人交往的過程中，總會發生難以拒絕他人請求的情形，但自己又感到很有負擔，這個時候我們應該怎麼處理才妥當呢？

Answer：的確，一味應承別人的要求，很容易成為大家眼中的「老好人」，不但增加了自己負擔，還容易「寵壞」朋友。我們應該學會有藝地說不！

如何正確地說「不」?（按圖了解）：

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拒絕的勇氣

很多人都有這樣的顧慮，擔心被複雜的人際關係所累，弄得自己筋疲力盡。我們身邊也不乏這樣的朋友，永遠無法拒絕別人的請求，總是盡心盡力地忙前忙後，幫了A 就不能回絕了B，長此以往，讓自己陷入了高負累的人際關係中。

我們並不提倡這樣的交往方式，一方面有限的精力讓我們無法承受所有人的請求，也違背了我們人際交往的初衷；另一方面，人們在習慣性地接受他人的饋贈後，會產生依賴心理，如果有一天你拒絕了，反而會引起他們的抱怨和責怪。因此，對於自己無法做到或不願意做的事情，勇敢而禮貌地拒絕吧，人們會永遠欣賞一個真誠的人。我們自己也能從繁重的人情負債中抽離出來，獲得真正的交友樂趣。

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拒絕的藝術之「三避免」

對於不合理或超出自己能力範圍的求助，我們應當拒絕，但要採用禮貌和委婉的方式，讓被拒絕者不至於難堪和受傷。簡簡單單一個「不」字，說起來並不簡單，拙劣的拒絕方式往往是在給自己挖陷阱。在職場中如何避免誤會、合情合理地說出「不」，這就需要我們掌握拒絕的藝術。

1. 避免過於乾脆的拒絕

同一個部門的林組長讓小米幫忙做一個表格，但小米手頭的工作已經飽和了，如果此時小米心急，直接對林組長說：「不，這又不是我的工作。」這樣過於直接和帶着責難的語氣一定會讓作為前輩的林組長覺得丟了面子，說不定還會當場黑臉。這時候我們作為晚輩，應當禮貌地表示為難，委婉地說明自己手頭的事情非常多，能不能找別人來做。語氣儘量誠懇地解釋清楚原因。這樣，通情達理的前輩也不會因此對我們心存芥蒂。

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2. 避免拖到截止日前一天拒絕

在上面的情境裡，如果小米一開始默默應承了下來，到了要交表格的前一天，由於任務量過多導致無法完成表格，這個時候才對林組長說不行，那麼留給林組長的時間也不足以好好完成這個工作了。與其這樣耽擱他人，使其陷入被動，還不如一開始就直白地說不行。否則很有可能給對方留下效率低下、辦事沒有計劃的壞印象，從而導致一條可能很重要的人際線被掐斷。

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3. 避免模棱兩可與輕易許諾

如果小米內心是拒絕的，但礙於情面又不好意思口頭拒絕，於是對林組長表示這週自己沒空，下週應該能夠完成。如此勢必會給林組長留下一個心理預期。如果到了下週小米卻又被安排了新的工作任務，而林組長一直在執着等待，那麼此時更沒有拒絕他的理由了。小米只是把這個麻煩延遲了一週而已，並沒有實質的改變，反而可能讓自己變得更加忙碌了。更進一步說，如果此時還不能完成林組長交付的任務甚至自己的任務，那勢必會給人留下一個不負責任、能力不足的壞印象。

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如何得體地拒絕他人

勇於拒絕但要巧妙拒絕，我們可以依對象的不同分情況來討論。對於長輩的要求我們需要禮貌、誠懇地婉拒。沿用上文中的情境，小米不僅需要注意言語方面的情理表達，還要注意舉動與表情。不要着急開口，可以先大致聽一聽或看一看林組長要求的表格大抵是甚麼樣子。既然是要拒絕，當然不能一臉喜悅的表情；無動於衷的冷漠表情也會讓人心生芥蒂。面露抱歉與遺憾的表情或神態，可以起到進入拒絕狀態的過渡作用。

然後小米可以誠懇地說：「林組長，不好意思，這兩天我手頭的工作任務實在是已經排滿了，如果不能按時完成我就要拖大家後腿了。雖然我很願意幫您做這個表格，但到週四之前多半沒有時間，因為您這個表格還要計算數值，會需要一些時間。如果您急着要，可以問問其他同事方不方便。」

而對於同齡人的要求，有時我們可以用詼諧、幽默的語氣來表達拒絕。比如對於不拘小節的小洋，小米為難地笑說：「本是同根生，相煎何太急。我自己的任務這兩天都要完不成啦，下次有時間一定幫你好不好？這次真的很抱歉，愛莫能助，請放過已經火燒眉毛的我吧！」相信小洋聽到這樣的話，也會不忍心責怪小米。

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（香港中和出版）

書名：《圖解人際協調—職場成功人士都這樣做》

作者：速溶綜合研究所

用圖解形式，為讀者淺談生活各方面的有趣知識，提高讀者的身、心、智健康與能力。滙聚各專業領域的專家，針對職場、心理健康、社會及經濟等問題進行研究及寫作，深入淺出，萃取實用的知識，以簡明的圖解形式為讀者闡明。

【本文獲「中和出版」授權轉載。】