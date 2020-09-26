人際關係｜不懂拒絕別人？「情緒勒索」3步曲　看看你是否已中招

情緒勒索（Emotional blackmail / FOG）一詞由心理治療學家Susan Forward提出，如字面之意「以情緒勒索他人」，在勒索者（控制者）與被勒索者（被控制者）之間，主要的人際溝通動態（Transactional dynamics）有恐懼（Fear）、義務（Obligation）與罪惡感（Guilt），三者字首合稱 FOG，同時也有迷霧（Fog）的雙關意涵。 理解這些動態對被勒索者從控制的關係中跳脫出來是有幫助的，換言之，認識情緒勒索能使自己認知關係上的種種不舒適感。

無論是家庭、職場或感情，情緒勒索無所不在，「被勒索者」通常過度在乎他人感受、無法拒絕不合理要求、渴望肯定，將他人的要求擺在第一順位，卻在其中感受到不舒服、犧牲、壓榨、被剝奪感，因此陷入負面的漩渦中；「勒索者」則是以貶低價值、增加罪惡感和威脅安全感等方法，將責任或情緒丟給對方，以勒索與威脅的方式控制他人。

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以旁觀者的角度看待這種狀況時，容易產生「一個願打一個願挨」、「不能理解為什麼無法拒絕」的想法，但當自己陷入其中時，很可能連認知都有困難，根本沒有發現自己成為勒索者或被勒索者，也因此無法釐清不舒適的感受，典型的勒索過程通常如下：

1. 要求：勒索者向被勒索者提出要求。

2. 施壓：勒索者會以貶低對方價值為手段，讓被勒索者因此產生自我懷疑，認為是自己不夠好，進而產生罪惡感，勒索者會持續施壓，甚至威脅到被勒索者的安全感，使被勒索者產生「害怕被淘汰」、「害怕關係破裂」等感受。

3. 順從：被勒索者接受勒索者的要求，表面上問題看似解決了，其實是被勒索者被迫接受，而且是在自我懷疑、罪惡感、恐懼與不安全感等負面情緒之中順從。

被勒索者在這之中往往會將對方的問題視為是自己的責任，當被勒索者選擇順從，勒索者食髓知味，便會形成情緒勒索的迴圈，意識到這一點往往是深陷其中的人最難做到的，能夠理解這些動態，便是打破迴圈，從控制關係中跳脫出來的第一步。

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Dappei 結語：

「情緒勒索」成為流行語一般的詞彙，讓許多人為困擾已久的關係找到解答，但要如何面對才是更重要的事。認知到自己被情緒勒索後，反過來將對方當作歹徒一般的惡人，同樣是在將責任推給對方，如何劃清界線、設定底線，各自為自己的情緒與問題負責，是在一段控制關係中雙方都需要學習的課題。

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原文：老是無法拒絕別人？總是負面的順從？三步驟檢視自己是否被「情緒勒索」，別深陷其中而不自知！

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