【楊丞琳李榮浩】楊丞琳與李榮浩自去年7月領證結婚後，因疫情關係分隔兩地，楊丞琳近日表示由於二人工作行程排滿，恐怕要明天才能見面。不過二人仍時時隔空「放閃」，甜蜜滿瀉。近日，李榮浩就擔任節目《中國好聲音》的導師，謝霆鋒稱呼楊丞琳「嫂子」，而李榮浩竟秒回：「不是嫂子」？

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女人不是男人附屬品 李榮浩就立即糾正

近日，李榮浩在節目《中國好聲音》中擔任導師，他在節目中的「學生」嚴雯君選了楊丞琳的《雨愛》，謝霆鋒調侃李榮浩說：「這歌選得有意思，選得好，原來是嫂子的歌。」李榮浩立即糾正：「不是嫂子，是歌手楊丞琳的歌。」愛妻之餘，又尊重妻子，意旨學生的選擇，不是因為楊丞琳是他的妻子，而因為她是一名歌手。

點圖看楊丞琳深夜甜蜜回應＝＝＝＞

非典型夫妻相處 不懂煮飯、分隔兩地依舊恩愛

女子結婚，大多會被「冠以」「嫂子」的名稱，埋名沒姓，也似是婚姻與男人附屬品。不少觀眾看到節目後，稱讚李榮浩尊重楊丞琳，不只把她作妻子，也尊重她的專業。

早前楊丞琳也在鄭元暢的節目中因不會烹飪而被網民挖苦，而她也在社交網絡上回應：「本人就是不會煮菜，我只會吃苦耐勞和賺錢養家，反正我媽和我婆婆（家婆）以及我先生會煮就好，你們嫉妒嗎？」李榮浩對楊丞琳寵愛有加，不止當「煮家男人」與尊重妻子的專業，霸氣寵妻事件還有（點圖看）＝＝＞

「沒有怕老婆，只有尊重老婆？」

時興平權，但封建思想還是在每人的腦中根深蒂固。婚姻中的互相尊重，變成稀有珍品。不過圈中不少「愛妻號」不只是欣賞對方為事業付出，男星們更可以說是「無底線」寵妻，事事以對方為先，非常珍惜緣份（點圖看）＝＝＞