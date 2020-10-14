收納女王近藤麻理惠推「職場斷捨離」　工作桌凌亂不一定要整理？

日本收納女王近藤麻理惠繼家居斷捨離後，與管理專家Scott Sonenshein合作出新書《怦然心動的工作整理魔法》。上班都能怦然心動？是神經病還是有奇蹟？

近藤麻理惠終於衝出家居，把她這套「心法」應用在工作上，與管理專家Scott Sonenshein合作出新書《怦然心動的工作整理魔法》。 （konmari.co）

工作也可以「怦然心動」？

上班都可以心動？已經出賣勞力與時間，連心靈也要一併賣出，不是吧？

近藤麻理惠紅透半邊天，「怦然心動的整理魔法」更衝出國際，Netflix更為她拍攝紀錄片，到訪各地家居，把一個又一個家庭，從混亂中拯救出來。她的名言是把舊物捧在掌心，看看有沒有怦然心動的感覺，沒有的話，說聲謝謝後丟掉。看着納罕，整理本來就是人生的瑣事、是維持生活必須做的事，如何可以成為正職？整理如何心動？

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不過，近藤麻理惠終於衝出家居，把她這套「心法」應用在工作上，與管理專家Scott Sonenshein合作出新書《怦然心動的工作整理魔法》。

筆者本以為她又會勸誘讀者把工作中不能令你心動的事物全都拋棄－即大半讀者都要辭工歸故里了。不過，她卻寫：「雜亂或乾淨，其實不重要。重要的是，你要清楚自己在甚麼環境下工作會覺得開心，你開心的準則是甚麼，而整理就是找出答案的最佳方法。

近藤麻理惠的《怦然心動的工作整理魔法》，上班都可以心動？已經出賣勞力與時間，連心靈也要一併賣出，不是吧？ （mariekondo@Instagram）

＝＝＝＝＝＞近藤麻理惠這樣收拾文件：

另一令上班一族無法心動的原因，就是頻繁的會議，不但令人身心俱疲，也嚴重影響工作進度。近藤麻理惠指應嘗試把現有會議減短15分鐘，減少無謂的繁瑣會議。

＝＝＝＝＝＞近藤麻理惠建議，會議應該這樣開：

桌面亂不亂 原來不重要 ?

時時聽說，一桌子混亂的人，最有創意，哪管它是否屬實，總之聽到就令人身心舒暢。近藤麻理惠如此回應：「桌面亂不亂，其實不是最重要。」

是否要執拾桌面，坐在辦公桌前，問問自己這些問題：（點圖即看＝＝＞）

要是以上四條問題皆答「否」，除了整理桌面，大概也應想想份工是否合適你？

不過，近藤麻理惠借每天工作的流程、桌上的物品、開會的程況審視自身－不是工作令你怠倦，是生活令你怠倦？不是工作不能打動你，是你本來就有點討厭不想改變的自己？抱在心頭，沒有心動不要緊，畢竟世上有那麼多身不由己，但起碼決不自欺欺人，當自己是悲劇那樣地去演。

參考資料：《怦然心動的工作整理魔法》