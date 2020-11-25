蔡依林15個生活哲學　完美主義者的改變：追求完美讓我活得不像人

「Jolin」蔡依林正式邁入4字頭，她以20+20來看待這個數字。40歲生日當天，Jolin在IG放上與媽媽、姊姊和親友的合照，寫著：「吃好睡好笑好好，謝謝身邊有您們」外加一張池畔泳裝照，「頭也抬好好」。

從學生歌手到歌壇天后，甚至是學習做翻糖蛋糕，處女座的蔡依林總是被貼上「追求完美」和「努力」的標籤，她說過去好像活在別人的期待下，為了證明自己做得到，拚了命地做，以「活得不像自己」來形容那段歲月。

完美主義者蔡依林Jolin的生活哲學與金句（按圖查看）▼▼▼

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在發行《Ugly Beauty》時，Jolin透露製作這張專輯前1、2年透過寫日記來探索自己，一開始用畫的，後來動筆寫，她在寫日記的過程中反觀自己的行為模式，也重新梳理了自己的情緒，從此欲罷不能，也寫出了心得，日記從此成了她最好的朋友，「我什麼事都可以告訴它，它也會告訴我答案」，此外，她也喜歡研究心理學，鑽研「情緒」，《Ugly Beauty》就受到榮格的影響。Jolin領悟到人本來就有各種情緒，適時的發洩和轉換才是跟情緒共處的最好方法。在去年底起跑的巡迴演唱會上，有機會就跟台下的「斧頭幫」們分享。

「在網路流量數據定義成敗和受歡迎否的世代 ，我們是否都能全身而退？」Jolin特別強調不要追求別人口中的成功，而是多重視自己的情緒。

一路走來，問她如何看自己的轉變？Jolin語氣堅定地說：「至少每個階段的我都有一個新的發現，這是讓我覺得最驕傲的地方，我希望我可以不斷的用好奇心去面對之後的生活。」

跟以前相比，蔡依林變得很「鬆」，他說以前活在一個角色裡頭，被設定的蔡依林就是一個很平庸的人，『妳不夠漂亮』、『妳不夠有才華』、『妳不夠會跳舞』、『妳不夠會講話』，小時候的自己，我覺得為了討好長輩，想要討好世人，拚死拚活地努力地去完成別人給我的角色，我從來沒有懷疑過說『到底多漂亮才是漂亮？多會唱歌才算是會唱歌？』，『我從來沒有懷疑過，你說我傻不傻？就是一個傻B嘛！』

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Jolin蔡依林40不惑，呸姐的內心話：「你不需要什麼都符合大家的期望」】