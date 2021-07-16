MUJI 無印、IKEA有不少收納好物，收拾家居要有效率，善用空間位置，工具少不了，但也不可以「妹仔大過主人婆」，收納用品最好價錢實惠。由日本收納達人推介的收納慳位方法，工具簡單便宜，可以在Daiso 低至$12入手，便可用盡死角位，收納更方便。



【日本整理｜斷捨離】家中總是很多角落，不知如何運用。（shiroiro.home＠instagram）

日本IG用戶示範Daiso$12蚊求萬用盒 「橋接籃」是死角殺手？

說到收納，必然會想到大大小小的收納盒； 但所謂整理家居，也不一定是堆砌成一屋百子櫃那模樣才算整潔。日本不少收納達人，都會在IG 分享整理心得及推介收納好物，以下整理如何以平價收納工具，例如 Daiso的盒子，便可善用空間，連死角都變得實用。

▼▼▼點擊看如何對付「死角」，參考以下10招善用角落的收納方法▼▼▼

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「眼不見為淨」電線收納法

電線難收得整齊，如何擺放都似是不恰當，總之擱置不理就愈來愈凌亂。可是這也難不到收納達人。

▼▼▼點擊看電線原來可以這樣收▼▼▼

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延伸閱讀：日本近年興起「一人暮らし女子（獨居女生）」的分享，日本有OL因而吸納了21.3萬追蹤，還出版著作分享心得。27歲的日本女生Aya，創立帳號a____home_家中擺設都是以白色和木色為主題。朋友對於她為何可以常常購物，然而家中一點也不凌亂，而且是走極簡主義感到困惑，Aya分享11招收納技巧買得對、買得精明，令家中整齊有空間感不是夢。▼▼▼按圖看看獨居女生整理出11招「展示式」收納，和更多收納小技巧▼▼▼

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