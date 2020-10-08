【Lily Collins訂婚】Lily Collins訂婚了！她與「龍母」前度導演男友Charlie McDowell雙雙在社交媒體上分享訂婚消息，還附上婚戒與二人合照，寫：「我一生都在等待你，而我等不及跟你共度餘生了。」

二人打扮樸素，均穿上「牛仔褲」，在新墨西哥州的山谷中求婚，不減浪漫親密。（lilyjcollins@instagram）

Lily Collins與「龍母」前度訂婚 未婚夫：在不穩與黑暗的時代 你照亮了我的生命

今年31歲的Lily Collins與37歲導演男友Charlie McDowell早前在社交媒體上分享訂婚，Lily Collins寫道：「我一生都在等待你，而我等不及跟你共度餘生了。」而Charlie McDowell也寫：「在不穩與黑暗的時代，你照亮了我的生命。我永遠都會珍惜跟你一起冒險。」

照片中，只見二人打扮樸素，均穿上「牛仔褲」，在新墨西哥州的山谷中求婚，不減浪漫親密。Lily自豪地展示她的求婚戒指－不是一般鑽石戒指，而是由有「奧斯卡級珠寶設計師」之稱的Irene Neuwirth設計獨一無二、玫瑰式切割、透出淡粉紅的鑽石戒指。Irene Neuwirth品牌的首飾深受荷里活明星的愛戴，但價錢與款式豐儉由人，最便宜的數萬元港紙也可入手。

Lily自豪地展示她的求婚戒指－不是一般鑽石戒指，而是Irene Neuwirth獨一無二、玫瑰式切割、透出淡粉紅的鑽石戒指。 （lilyjcollins@instagram）

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交往一年即求婚 二人情史同樣豐富？

Lily與Charlie自去年8月開始交往，二人的「情史」同樣豐富，Charlie曾於龍母Emilia Clarke、歌手Hilary Duff與影帝「小丑」華堅馮力士的未婚妻Rooney Mara交往；而Lily也曾與《歌舞青春》的Zac Efron交往。二人同是「星二代」。Lily的父親是獲得七次格林美獎的搖滾樂的巨星Phil Collins；而Charlie的父親，則是《發條橙》主角Malcolm McDowell。

Lily Collins坦言她也曾患上飲食失調的疾病，更寫自傳《Unfiltered》記下自己康復的過程。（《To The Bone》劇照）

Lily Collins歷厭食症出自傳：當你強壯又自信 就是健康與美麗

Lily Collins是「星二代」，母親又是名媛，童星出道，一直都是荷里活寵兒，但她在坦言她也曾患上飲食失調的疾病，更寫自傳《Unfiltered》記下自己康復的過程。她更接拍與她經歷十分相似的《深刻入骨》（To the Bone）。