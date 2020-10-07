經典電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）「前傳」《黯衣天使》（Ratched）於本月在Netflix上映，解構冷漠的護士長Ratched的「成魔之路」。

《黯衣天使》場景、服飾華美，當中提到在「瘋人院」對病人虐待，竟真有其事？

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誠實看後感： 最美恐怖片 故事似變態版《延禧攻略》

《黯衣天使》（Ratched）已在本月於Netflix上架，導演Ryan Murphy也曾執導《美國恐怖故事》（American Horror Story）與《吉列合唱團》（Glee）等大受歡迎作品。

成魔之路 勾心鬥角劇情緊湊

《黯衣天使》背着經典電影《飛越瘋人院》「前傳」之名，本來就已十分吸引。故事藍本是《飛越瘋人院》的護士長Ratched，按她的個性創作「前傳」，解構她的「成魔之路」。《黯衣天使》故事講述在1947年，男子Edmund殘殺了4名牧師，指為了當年因姦成孕的母親報仇；另一邊廂，曾在二戰時擔任隨軍護士的Ratched（Sarah Paulson飾），來到Edmund即將入住的精神病醫院，似是在偷偷地計劃甚麼。

《黯衣天使》由《盜海豪情︰8美千嬌》的Sarah Paulson、還有《色慾都市》的Cynthia Nixon與《本能》的Sharon Stone主演。（《黯衣天使》劇照）

戲服用色大膽：必須看起來平易近人

訪問 《黯衣天使》一共8集，每集約一小時。劇情緊湊不在話下，角色各為其所，勾心鬥角，鬥智鬥力，十足醫院版、英式的《延禧攻略》。不過，劇集另一吸引之相處，就是鏡頭、場景與服飾都花盡心思。為電影設計服裝的Lou Eyrich與Rebecca Guzzi就在中談到：「電影中的服飾十分重要，我們特地翻閱1940年代、相似醫院的員工服飾。而導演 Ryan不想新佢看起來似《飛越瘋人院》。」於是，《黯衣天使》的服飾用色十分大膽，護士的制服不是漂白的白，而是藍綠色；Ratched初登場，是一襲黃色，因為她為了達到目的，必須看起來平易近人。

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「瘋人院」虐待病人真有其事：從眼睛插入的腦葉切斷術

《黯衣天使》最令人難忘的地方，當然是它重現了對精神病患的不人道對待。劇中提到，角色們身處於一個同性戀、不聽話的女性、小孩也會被當成是精神病的年代。而對「病人」的治療方法，根本與虐待無異－如把同性戀者先泡在高溫的浴缸中，再移到放滿冰水的缸中。而當中最恐怖的，莫如拿著冰鑿從眼睛後方敲入，切掉人的些許大腦的腦葉切斷術。

劇中提到，角色們身處於一個同性戀、不聽話的女性、小孩也會被當成是精神病的年代。而對「病人」的治療方法，根本與虐待無異－如把同性戀者先泡在高溫的浴缸中，再放到放滿冰水的缸中。（《黯衣天使》劇照）

光看電影，都覺噁心又粗暴。但根據《皮囊之下》一書，腦葉切斷術真實存在，接受此手術的人更多達兩萬人。第一宗腦葉切斷術發生於1935年，當時更一度成為潮流。當時的人普遍相信腦葉切斷術可治療不同的精神病，甚至只是專注力不足或個性倔強的小孩，也會被父母送來做手術。手術後，「病人」不是死亡，便是留下永久性腦部損傷、退化成只能自行呼吸的植物人。

根據《皮囊之下》一書，腦葉切斷術真實存在，接受此手術的人更多達兩萬人。（《黯衣天使》劇照）

《皮囊之下》一書還提到，甘迺迪的妹妹蘿絲瑪莉也曾接受腦葉切斷術。當時她23歲，父親因為她個性叛逆，而送她進行手術。手術如此恐怖，但蘿絲瑪莉只是服用了十分溫和的鎮靜劑，他們沒有精密的儀器，切多少大腦？只是以蘿絲瑪莉的意識作為指標。他們叫她背《主禱文》，到她語無倫次後，便停止了手術。最後，蘿絲瑪莉的心智能力退化成如同兩歲大的小孩，她馬上被送入精神病院，終其一生都無法言語或走路，而且伴隨著失禁症狀。

《瘋人院十日談》一書中，由潛入精神病院的記者Nellie Bly撰寫，她也在書中提到精神病人遭到的虐待：