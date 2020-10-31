【日本整理｜斷捨離】MUJI、IKEA有不少收納好物，但收拾家居最怕「妹仔大過主人婆」，收納用品比雜物還要貴重，是次推介日本IG用戶都推崇的$12蚊店Daiso用品，省錢也省空間！

【日本整理｜斷捨離】家中總是很多角落，不知如何運用。（shiroiro.home＠instagram）

日本IG用戶示範Daiso$12蚊求萬用盒 「橋接籃」是死角殺手？

說到收納，必然會想到大大小小的收納盒。但所謂整理家居，也不一定是堆砌成一屋百子櫃那模樣才算整潔。不少日本的Instagram帳戶都會分享整理的日常，與推介優秀的物品，以下就整理Daiso推出不同的盒子，這些特別的設計原來這樣窩心！

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「眼不見為淨」電線收納法

電線一直都困擾不少收納達人，如何擺放都似是不恰當，總之擱置不理就愈來愈凌亂。可是這也難不到一班日本主婦。

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