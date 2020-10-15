【澳洲消防員月曆2021年】每個年度，澳洲消防員都會赤裸上身，大騷肌肉拍攝月曆照，2021年抱起可愛的動物，展現鐵漢柔情的一面，原來是為野生動物籌建醫院。

【澳洲消防員月曆2021年】每個年度，澳洲消防員都會赤裸上身，大騷肌肉拍攝月曆照，但同時抱起可愛的動物，展現鐵漢柔情的一面，迷到一眾女生。(Australian Firefighters Calendar)

受山火影響 2021年決心幫助澳洲野生動物

《澳洲消防員月曆》與往年一樣，主題也是圍繞動物。過往因受到叢林大火影響，叢林被毀的同時讓許多野動物無法返回其自然棲息地，飽受痛苦。月曆總監David Rogers指：「當看到珍貴的野生動物嘗試從山林大火中逃脫，沒有人的情緒可以不受影響，損失也令人無法想像。」因此《澳洲消防員月曆》創作團隊決定將今個年度集中支援澳洲野生動物。

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2021年，除了《澳洲消防員月曆》製作了6個版本，更加推枕頭套等周邊產品，同樣是肌肉猛男搭配可愛動物，在官方釋出的拍攝花絮中，看見消防員與貓、狗一同鍛煉，毛茸茸的動物被消防員抬起或放在背上做掌上壓，展現鐵漢柔情。所得收益將捐贈給當地動物慈善機構拜倫灣野生動物醫院（Byron Bay Wildlife Hospital）以興建第一家流動野生動物醫院，同時幫助不幸的動物找到新家。

點圖即看拍攝花絮＝＝＞

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1993年開始 行慈善28年

《澳洲消防員月曆》主角為一班猛男消防員，起始於1993年，將出售月曆所得的部分收入捐助不同的慈善團體，最初曾為兒童醫院基金會籌集資金，以幫助被燒傷的兒童；28年來共為各種慈善機構籌集了超過320萬澳元（約1760萬港元），幫助被遺棄動物、自閉症病人、貧困農夫等。

【按圖回顧】2020年的澳洲消防員月曆＝＝＞

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（參考資料：Australian Firefighters Calendar,Daily Mail）

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