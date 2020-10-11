【小性感造型】苗僑偉（三哥）與戚美珍（三嫂）於早前舉辦船P，高海寧、蔡思貝、張曦雯、陳瀅，以及朱韻韻以一身牛仔打扮出席，張曦雯當日以Oversized牛仔褸配襯入膊吊帶短身背心，舉手投足就能露出鎖骨與纖腰，散發小性感的一面。

高海寧、蔡思貝、張曦雯、陳瀅，以及朱韻韻以一身牛仔打扮出席船P。(sammkoling@Instagram)

牛仔褸正好適合現時秋風起的天氣，如張曦雯一樣在內穿上一件吊帶背心，或是選擇單肩（one shoulder）上衣款式，不經意露出一邊肩膊，都能打造小性感穿搭。不過，並不是人人愛好牛仔造型，尤其是對於OL來說，可能會過份休閒，未必適合上班。以下3樣單品帶點小性感又不乏時尚感，適合更多女生。

點圖看高海寧、蔡思貝、張曦雯、陳瀅船P靚相==>

小性感穿搭1：長身西裝褸

高海寧在西裝褸外繫上腰帶以呈現腰線。(sammkoling@Instagram)

西裝褸一向予人正經感覺，是職場的必備單品之一；配合褲裝或傾向中性設計的單品，也能塑造出型格感，高百搭程度令不少女星與時尚達人著迷。

只需簡單在內搭配平口背心，就能露出鎖骨與頸部，營造率性的性感風；不過要是希望加強小性感感覺，則可選擇長身西裝褸款式，當成裙款一樣穿着，露出腿部，恰巧到大腿的長度更能帶有拉長比例的效果；也建議在西裝褸外繫上腰帶以呈現腰線，配合高跟鞋，更能帶出幹練、小性感的一面。

小性感穿搭2：透視材質

倪晨曦是準媽媽除了喜歡娃娃裝，亦穿上透視材質服裝。(misselvani@Instagram)

透視材質服裝也是一個不經意打造小性感造型的單品，無論是上衣還是裙／褲裝，其透明感都不會顯得太過性感。如果是入門新手，建議可先由上衣開始嘗試，透視上衣配合內搭不但增加層次感，更可若隱若現透出肌膚，展露小性感；而如果想提升性感氣息，則可在穿上淺色透視上衣時選擇黑色內搭。

小性感穿搭３：方領上衣

韓國十分流行方領上衣，鄭秀妍（Jessica）也選擇了方領上衣。(jessica.syj@Instagram)

性感不一定等於暴露，依靠上衣的剪裁設計也能營造同樣的感覺。許多女生於夏季時份或會選擇露肩（off-shoulder）與V領上衣展現頸部線條，不過秋季則可選擇方領設計。

方領剪裁比起off-shoulder設計，露出肩膀部份較少，卻同樣做到凸顯鎖骨線條的效果，也能在視覺上變窄，修飾肩寬身形以及臉形，簡單搭配半身裙／褲裝已能增加優雅的女性魅力；倘若想同時帶有減齡效果，則可選擇泡泡袖的方領上衣，修飾手臂之餘更能突出造型感。