姚樂怡47歲生日獲姊妹送驚喜　「七魔女」僅一人情路迂迴仍單身？

已淡出娛樂圈的姚樂怡早前迎來47歲生日，獲好姊妹周家蔚、鍾麗淇突襲家中送上驚喜，其後周家蔚、湯盈盈、文頌嫻、鍾麗淇亦為她慶生，不在場的佘詩曼和梁靖琪亦有拍片隔空送吻祝賀。

日前為姚樂怡47歲生日，周家蔚、鍾麗淇為她送上驚喜。(shermingyiu@Instagram)

多套劇集演出機會卻未能擔正

姚樂怡於1998年出道，其後被安排與梁雪湄、汪曉文（現名汪琳）、雷穎怡（現名雷晴雯）、梁佩盈、任港秀、翟佩雲、李慧萍（現名李思蓓）組成「電波少女」，因驕人身材而受注意，其後拍攝過無綫電視多套劇集，如《陀槍師姐》、《十月初五的月光》等，不過始終未能擔正；她於早前替ViuTV節目《友枱VIP》節目擔任嘉賓時，透露曾在拍戲時遇到一位老前輩向她使出「鹹豬手」，有意無意「摸身摸勢」。

姚樂怡於婚後醉心照顧家庭，不時在社交平台發布與丈夫、女兒的相處點滴。(shermingyiu@Instagram)

婚後照顧家庭，淡出娛樂圈

在2008年約滿後，姚樂怡轉任公關工作；2012年與圈外男朋友吳俊匡公布結婚喜訊，結束8年愛情長跑，先在Ritz Carlton酒店筵開30席招呼親朋好友，其後在圈外男朋友所住的圍村筵開100圍酒席，並且做足傳統儀式。對於求婚過程，姚樂怡曾在一次訪問中分享，當時男朋友藉獎門人特輯到日本拍攝外景時，與一位懂日文的朋友同時飛到日本，給予她觀看自己為砌出「I Love You，Will You Marry Me」的字句，而在街頭尋找材料的片段。當被媒體問到求婚鑽戒的卡數，她卻指自己更在乎的是那一份心意。

【按圖看】姚樂怡的發展＝＝＞

+ 5 + 5 + 5

因工作結緣，組成「七魔女」

2015年，姚樂怡誕下女兒吳芊憧（Gaibe、小雞髀）後，醉心照顧家庭，逐步淡出娛樂圈，惟不時都會在社交平台分享近況，不但發布與丈夫、女兒的相處點滴，直言妒忌丈夫寵愛女兒，更分享與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、鍾麗淇「七魔女」聚會的照片。

「七魔女」成員包括姚樂怡、佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、鍾麗淇，眾人中只有佘詩曼單身。(shermingyiu@Instagram)

2017年，為她們相識10周年，眾人特意拍攝一輯穿上白色恤衫騷長腿的照片以作紀念，姚樂怡更寫道：「由同事變成朋友，朋友變成玩伴，玩伴變成姊妹！一起工作，談天說地，吃喝玩樂，互相分享分憂互相幫忙互相學習，感恩有你們！❤❤ 願我們有更多個10年！LOVE U ALL FOREVER！」

【按圖看】10多年過去，「七魔女」各自找到屬於自己的幸福＝＝＞

+ 17 + 17 + 17

「七魔女」成員包括姚樂怡、佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、鍾麗淇＝＝＞

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）自當選以來，憑混血兒樣貌以及率直性格備受注視，她亦曾在社交平台分享一些童年照，力證「由細靚到大」，還有以下歷屆香港小姐「由細靚到大」＝＝＞（延伸閱讀）