【C9特工】由高海寧、馬國明、黎諾懿主演的劇集《C9特工》正熱播當中，楊卓娜於劇中飾演馬國明前妻；入行19年縱然未有主角命，但已由一個閒角變到讓人注意。

楊怡、楊怡兩姊妹先後加入TVB，皆是由路人角色做起，然而二人際遇大不同，卻無損二人感情。(tavia_yeung@Instagram)

楊卓娜入行19年與楊怡際遇大不同

楊卓娜於2001年參加香港小姐競選後，便簽約無綫電視，基於楊怡1999年已加入無綫電視，故大眾對她的印象僅是楊怡家姐。楊卓娜在演藝路上的初期多飾演閒角或跑龍套，2004年於《一屋兩家三姓人》飾演女配角，但後來亦回歸原點，接的角色均是閒角，直至2007年才有機會在劇集《廉政行動2007》、《亂世佳人》擔任單元角色。

相反，楊怡99年完成藝員訓練班後做了不少跑龍套角色，被指外形似張可頤，00年獲得參演劇集《婚前昏後》的機會，演汪明荃的女兒及張可頤胞妹，演技受到注意。2003年更憑《智勇新警界》獲得 「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員大獎」。

楊怡出道數年已伙拍吳卓羲、薛凱琪等拍攝《學警雄心》，其後參與不同劇集，坐穩一線花旦，拍攝《溏心風暴之家好月圓》、《碧血鹽梟》、《宮心計》等多套劇集；2012年憑《名媛望族》獲「最佳女主角」，而且在愛情路上，因《On Call36小時》與羅仲謙結緣，二人現幸福滿滿，育有女兒「小珍珠」。

楊卓娜在演藝路上的初期多飾演閒角或跑龍套，直至2012年，楊卓娜終於迎來《愛·回家》馮嫣霞一角。（01親子圖片；高仲明攝）

與楊怡姊妹情深 從不視比較為壓力

楊卓娜於今年初曾接受劉倩怡直播訪問，當時她提及自幼繼父對她相當嚴格，她入行後亦封閉自己，見到電視台高層都不敢看極度緊張，不願意公開自己的生活，亦因此患上情緒病。也許個性使然，令她與楊怡的演藝路截然不同。當有觀眾問及有否與楊怡比較而不開心，楊卓娜坦言兩姊妹一同成長，關係好親，直言「失去邊個都唔得」，更指當年楊怡得獎，她開心得當晚發夢到喊醒。

楊卓娜被封「御用寡婦」 曾是一份壓力

楊卓娜加入TVB近11年後，在2012年終於迎來《愛·回家》馮嫣霞一角，成功令觀眾留下深刻印象；不過多年來演盡寡婦、單親媽媽和失婚婦人等角色，被封「御用寡婦」，角色定形曾令她在無形間增添一份壓力，在一次接受媒體訪問時，她則表示開始分辨不到角色，是演員一件很可悲的事，除了觀眾會不想看，就連自己也接到不想再接，不希望以交功課的方式去演戲。

楊卓娜的動力源自3名女兒。(lennayeung@Instagram)

後來於心態上有所改變，保持正能量，亦加倍努力，繼續靜待機會。2018年於《BB來了》飾演「金牌陪月」特意於演出時改善聲線，以溫柔聲線配合角色；2020年播出的《十八年後的終極告白》其爆喊一幕也被大讚。由出道初期的沒自信，認為自己不是做演員的材料，至今獨當一面，全因經歷成就一切以外，其動力也是源自3名女兒，雖然其中兩名女兒不是親生，但卻曾在一次訪問中指自己是較幸運的一個。

楊卓娜、丈夫楊志翹與3名女兒：楊舒婷、楊舒雅、楊舒然 。(lennayeung@Instagram)

不想取代女兒媽媽 讓她們感受包容與愛

楊卓娜當年曾擔任手工藝老師，教授僅是師生關係的兩名女兒（楊舒婷、楊舒雅），意外結識到丈夫「廣告燈箱大王」楊志翹，繼而於2009年結婚並誕下女兒楊舒然。與丈夫維繫婚姻的關鍵大概是給予對方空間，互相明白大家，但與3名女兒的相處，尤其是面對繼女，楊卓娜堅持像朋友般的方式相處。

+ 2 + 2 + 2

楊卓娜基於自己也是在單親家庭成長，繼父同樣無私給予愛與關懷，令她直覺自己也要如此對待繼女，讓她們感受愛。曾接受媒體訪問時，楊卓娜更指不想取代她們媽媽的角色，而是以朋友或姐姐的角色陪伴她們做想做的事，同時一視同仁，多包容她們，不會擺出媽媽的架子。

也許，唯一不妥協的是，晚飯時間大家都不能做「低頭族」使用手機，認為吃晚飯是親子溝通，互相了解的最佳時機。楊卓娜曾在一次訪問如是說。