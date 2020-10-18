艾蜜莉在巴黎｜型格男主Lucas Bravo的5個Q&A：原來男神仍單身！

Netflix全新愛情喜劇影集《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris》，由「現代版柯德莉夏萍」莉莉歌蓮絲Lily Collins主演，敘述她從美國搬至巴黎工作發生的各種故事，而這齣劇不僅女主角莉莉歌蓮絲Lily Collins的穿搭備受討論，飾演艾蜜莉樓下的帥鄰居兼性感廚師加百列Gabriel的男主角Lucas Bravo更成為全球女性都在討論的男神。

誰也是追《艾蜜莉在巴黎》都在看這位又帥又性感的鄰居兼廚師Gabriel！

影集一開播後，Lucas Bravo一夕間爆紅，成為全球都在熱搜的「帥鄰居」，從原本的4萬多粉絲飆漲至72.2萬〈每秒持續攀升中〉，劇迷紛紛留言：「哪間公寓有這麼帥的鄰居，一定要每天故意開錯門。」、「如果我是艾蜜莉，一定會『常常』搞錯樓層。」、「第一次很希望家裡熱水沒了！」，除了大增粉外，在法國影劇平台Allocine，Lucas Bravo更打敗里安納遜成為單日最熱搜男星。

以下VOGUE為大家整理關於Lucas Bravo的5個問答，看完只會更愛他！（按圖查看）▼▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《艾蜜莉在巴黎》帥鄰居兼性感廚師！法國男星Lucas Bravo的5個迷人地方，看完還不愛爆！】