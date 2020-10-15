Netflix史上最豪華卡士電影　四大影帝后同場混戰

Netflix近年的自家製電影越來越大手筆，邀請一線荷里活影星演出多部新作，今日（15日）宣布新片《Don't Look Up》組成史無前例的豪華卡士，四大影帝影后，加上人氣小鮮肉及樂壇天后，真係未出發，先興奮！

珍妮花羅倫絲對上一部作品已是2019年的《變種特攻：黑鳳凰》。（劇照）

《Don't Look Up》由《為副不仁》（Vice）及《沽注一擲》（The Big Short）導演Adam McKay編劇及執導，故事講述兩名天文學家試圖去說服大眾，半年內將會有一顆巨大的隕石撞毀地球。年初導演已確定金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）參演，現在又增添幾位超大牌卡士，包括里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、同為影后級的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）及梅麗史翠普（Meryl Streep）、人氣小鮮肉添麥菲查洛美（Timothée Chalamet），以及樂壇天后Ariana Grande等。

里安納度狄卡比奧搭珍妮花羅倫絲，獲網民奉為「神仙卡士」。（Getty Images）

如此「有今生、冇來世」的陣容，為今年了無生氣的荷里活帶來一絲興奮，據悉兩位天文學家由珍妮花及里安納度飾演，其他演員擔當的角色就尚未公布，電影將於今年底開拍。