Netflix恐怖劇《陰宅怪事》收視奪冠！第3季恐因新冠肺炎壽終正寢

Netflix在2018年推出恐怖美劇《陰宅異事》(The Haunting of Hill House)大受好評後,獲得第二季續訂發展成單季獨立故事系列。隨著全新篇章《陰宅怪事》(The Haunting of Bly Manor)上線後,在美國地區單日排行榜穩佔第一名(在香港單日排行榜亦衝上十大)可見吸引力依舊可觀,這自然也讓外界好奇該串流平台是否還有推出第三季的計劃。

對此會否出第三季,曾參演《陰宅異事》和《陰宅怪事》的卡士們日前接受《The Wrap》訪問,透露他們所知的情況。

以下提及《陰宅怪事》演員飾演角色,若不希望影響觀劇樂趣請斟酌觀看

「Dani」Victoria Pedretti坦言她不清楚未來季數的規劃,邊笑邊說著:「對呀,我是說真的,我沒有要騙你。」而曾在《陰宅異事》後透露點關於《陰宅怪事》的「Peter」Oliver Jackson-Cohen這次則表示他無法說些什麼,因為這一次他「真的」什麼都不知道。

他說道:「我想如果《陰宅怪事》表現傑出的話,Netflix肯定會進行關於未來規劃的討論。但這完全取決於Mike(主創暨編導Mike Flanagan),取決於他的想法。不過我想如果有機會的話,我們所有人絕對會再次和他合作。只是到目前為止,還沒有什麼具體的規劃。」

至於Mike Flanagan的妻子,也是在《陰宅怪事》裡演出湖中女鬼的Kate Siegel則希望丈夫能繼續推出多季,並玩笑提出了新系列定名為《The Haunting of the Four Seasons Hawaii》的想法,「如果這真的實現的話,我會飾演一名在夏威夷四季酒店享受著按摩的女子。」

Netflix目前尚未公布是否續訂此系列的第三季。有鑑於現今疫情爆發緣故,部分原計畫推出新一季的劇集都遭到取消,儘管《陰宅怪事》在收視上表現良好,但也因為疫情關係,讓劇集未來命運打上問號。

