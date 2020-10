《陰宅怪事》衝上Netflix排行榜前十名！第五集IMDb達9.1分激好評

Netflix恐怖美劇《陰宅異事》系列作《陰宅怪事》(The Haunting of Bly Manor)日前已上線,如預期一般登上單日排行榜前十名。雖然整體評價不如前作,但依舊受到許多觀眾喜愛,其中討論度較高的第五集「死者的祭壇」(The Altar of the Dead)也在IMDb上成了本季最高分單集。