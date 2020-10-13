《陰宅怪事》衝上Netflix排行榜前十名！第五集IMDb達9.1分激好評

Netflix恐怖美劇《陰宅異事》系列作《陰宅怪事》（The Haunting of Bly Manor）日前已上線，如預期一般登上單日排行榜前十名。雖然整體評價不如前作，但依舊受到許多觀眾喜愛，其中討論度較高的第五集「死者的祭壇」（The Altar of the Dead）也在IMDb上成了本季最高分單集。

↓↓↓「死者的祭壇」IMDb達9.1分激好評！點圖看第五集精彩劇照↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

以下有《陰宅怪事》劇情

在「死者的祭壇」一集中，以管家Hannah的角度出發，透過她與廚師Owen的多次對談，描繪受困於莊園鬼魂們的往事。飾演Owen一角的男星Rahul Kohli近期在《GQ》訪問談及此集時，透露這是他相當喜愛的集數，當初讀劇本時真的為之驚艷。

Rahul Kohli回憶起與Hannah飾演女星T'Nia Miller的對手戲表示，當時兩人在那空間待了一整天，先奠定好基礎，接著他們開始第一次對戲，這一次的內容也是最接近現實事件的一次。

↓↓↓點圖重溫《陰宅異事》精彩劇照↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

他進一步解釋，接下來的情況比他想像的要容易一點，因為一旦把基本固定好後，做出一點點改變就非常容易，「這算是種作弊的方法，但你所需要做的就是改變一下身體的位置，演出時就會有點不一樣。當你知道這方法可行時，你就可以開始在每次對話間加重一點蔑視的語氣。」

他繼續透露，當時兩人並沒有對後來這些對戲進行彩排，完全是靠當下的反應，一邊演出一邊決定要演到什麼樣的程度，這讓他宛如有身處在戲劇學校的感覺，但有著大致上的方向，因此不至於讓人如此慌張。

+ 4 + 4 + 4

《陰宅怪事》改編自Henry James於1989年出版的《豪門幽魂》（或譯《碧廬冤孽》，The Turn of the Screw）與其筆下多個鬼故事，背景設定在1980年代的英格蘭，描述美國保姆來到Bly Manor看如今成了孤兒的一對兄妹。在令人不寒而慄的哥德式浪漫中，埋藏數百年來與愛和失去有關的黑暗秘密正等待著被挖掘。

《陰宅怪事》共九集已在Netflix上線。

+ 43 + 43 + 43

延伸閱讀：