楊怡、羅仲謙宣布改名，二人將改為「羅子溢」與「楊茜堯」。圈內藝人改名常見，如鍾欣潼曾改名4次，唐詩詠也有傳為了避緋聞改名。而與楊怡「同年同月同日生」的周勵淇，原來已是Niki的第3個中文名字，改名同年隨即結婚？

羅仲謙楊怡近日更上載合照，寫：「我們改名啦，所以從今天起，羅仲謙=羅子溢，楊怡=楊茜堯，請大家多多指教！無論叫咩名，我們依然係你們心目中的我們，未習慣唔緊要，慢慢記慢慢改！」。(lawhimmm＠instagram)

楊怡、羅仲謙改名 網民：新名難記難讀

36歲的羅仲謙和41歲的楊怡，結婚4年，今年誕下女兒羅翊心（小珍珠）。羅仲謙宣布二人改名為羅子溢及楊茜堯，稱為家人健康，於是一起改名，更揚言「未習慣唔緊要，慢慢記慢慢改」。不過夫妻二人一同改名，他們並非第一對？

周勵淇因《臥底》而認識傅浤鳴。（《臥底》劇照）

周勵淇改名同年結婚 丈夫傳因被罵「渣男」改名

周勵淇與楊怡同年同月同日出生，也同樣曾改名。周勵淇以本名周麗琪入行，本為電影演員，後來亦演出不少無綫劇集。2001改以藝名周麗淇發展，2006年因拍攝電視劇《天幕下的戀人》而與鄭嘉穎傳出緋聞，後來也曾與紗廠太子爺Eric和內地小生徐正曦拍拖，但戀情最終都不能開花結果。直到17年與剛離婚的內地演員傅浤鳴拍拖，2018年改名周勵淇，同年底宣布二人結婚。

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有傳當年唐詩詠為「擋緋聞」改名 ，原名唐思盈。（natalietong53@instagram）

有傳唐詩詠為「擋緋聞」改名 原名唐思盈

唐詩詠經模特兒公司發掘而入行，在2001年因拍攝港台節目《青春@Y2K》而為人所知，也認識了同劇的余文樂，不過二人的感情很短暫，唐詩詠曾在不同訪問中談到當年情，指當年分手是因為自己「大小姐」脾氣，而不是因為第三者。拍攝《四葉草》時，她才改名唐詩詠，有傳指她因為本名「唐思盈」桃花太多，異性緣太多，於是高人指點，改名可擋「擋緋聞」。改名後的她的事業確有不錯的發展，亦予人「乖乖女」的形象。

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