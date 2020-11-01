《心跳500天》男主角，荷里活男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）以《心跳500天》500 days of Summer）、《潛行凶間》（Inception）等為人所知，不過，他除了幕前演出外，本身更是才子一名。早前結集自己與網友們的故事，寫下《分手的藝術》一書（The Art of Breaking Up），記下自己分心的傷心事，鼓勵同是天涯淪落人。

《心跳500天》男主角Joseph Gordon-Levitt在戲中飾演「大兵」，對女神Summer念念不忘，私下卻對愛情有截然不同看法。（《心跳500天》劇照）

戀情低調 Joseph妻子大有來頭

Joseph在走紅後，感情生活還是十分低調，因為甚少緋聞，因此被多次傳出他是同性戀。不過，他卻在5年前公開自己已有女朋友Tasha McCauley，但他就極力保護圈外女友，不願透露更多有關她的事，指她不想成為公眾人物。而Tasha其實是GeoSim的CEO，更是科技公司Fellow Robotics的共同創辦人，致力推動AI技術。雖然Tasha的社交媒體帳號也是不公開的，但因為優秀的學術與工作表現，她在她的專業上是名人。

Joseph Gordon-Levitt與妻子鮮有一起露面，2016年同台演出是在萬聖節期間籌款。（Getty）

Joseph在公開女友身份後，同年二人結婚，在家中低調地辦私人婚禮。他們分別在2015與2017年誕下兩名兒子，Joseph更減少演出，爭取時間與家人相處。

Joseph遇到現任妻子以前，曾經歷情傷，正正是走過了這段經歷，才令他明白甚麼是真愛，更寫成《分手的藝術》（The Art of Break Up）一書，鼓勵各位失戀的同路人。（abbieboudreau@instagram）

出書《分手的藝術》：對於所有感情問題 他一律建議⋯⋯

不過，在Joseph遇到現任妻子以前，曾經歷情傷，令他失魂落魄，但他強調，正正是走過了這段經歷，才令他明白甚麼是真愛，他更結集自己與HitRecord平台上網友分享的經歷，寫成《分手的藝術》（The Art of Break Up）一書，鼓勵各位失戀的同路人。

▼▼▼Joseph Gordon-Levitt的分手哲學 ▼▼▼

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真正身份是高材生 由內「型」到外

今年39歲的Joseph童星出身，不但是荷里活演員、導演，更是創辦人與作者，以下看更多有關「非一般型男」Joseph的故事，他的「型」是由內到外的。

39歲的Joseph是童星出身。（（hitrecordjoe@insatgram））

▼▼▼關於Joseph Gordon-Levitt你不得不知的5件事 ▼▼▼

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Joseph除了收集香港的照片外，其實還有收集世界各地的照片，如台灣、新加坡等等，大家都十分期待Joseph最後的作品。（hitrecordjoe@insatgram）

「男神」與別不同 建立文青平台、關心社會

而Joseph Gordon-Levitt並不只是一名高材生，他除了是《心跳500天》被「分手」的Tom外，他「搞作」多多，他在2019年成立了一個「文青平台」－讓創作者共同協作的平台 HitRecord，平台更獲得許多知名科技人士支持，辦得有聲有色。而Joseph Gordon-Levitt早在今年8月，已在社交媒體上徵求網友分享香港照片，徵求香港聲音，讀出一首關於香港的詩，更指重點不在於演譯，而是自然與香港人。除了收集香港的照片外，其實還有收集世界各地的照片，如台灣、新加坡等等，大家都十分期待Joseph最後的作品。