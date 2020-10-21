國泰裁員｜空姐空少辛酸史　步行來回歐洲積勞損　靠退黑激素入眠

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【國泰裁員】國泰於今日（21日）宣布重組計劃，國泰港龍即時停運，另涉及裁減8,500個職位，包括5,300名駐港員工，首當其衝影響機組人員，大批空中服務員或面臨失業危機，

有資深HR接受訪問，指空姐落地不過普通服務員；空姐空少們都知道，這行業似婚姻也似圍城，縱有百般怨言、上機前掙扎要不要「port sick」，最後還是會掛念這片天空，和它曾帶給我們的自由。

當過空中服務員最難忘的，相信也是處理機上乘客的大小事情。（《衝上雲霄II》劇照）

空姐空少們說行業辛酸，總會惹來很多人不滿。不過，就似其他行業，一定有它的辛酸。即使高空三萬尺也不能美化。異國風景的代價，除了身體的勞損，更時時失眠。

▼▼▼點圖即看，空中服務員最常見的5大困擾▼▼▼

人在高空三萬呎，身心也會受氣壓影響，乘客也一樣？（《通往機場的路》劇照）

高空三萬呎煩惱　乘客同樣受影響？

時時聽聞，空中服務員外表光鮮亮麗，背後盡是滿足乘客各種特別要求的故事。但你有否想過，原來人在高空三萬呎，身心也會受氣壓影響，不論你是空姐或乘客，命運也一樣。歸納自英國《每日電訊報》，以下3件事即使你不是空服員，長途機乘客也一定經歷過。

▼▼▼高空三萬呎的煩惱，特別易醉、情緒受影響？▼▼▼

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雖然國泰裁員消息令人無奈，空中生活亦令身體勞損，但仍想再飛一次。（《機場特警》）

空服員心底想說的話......

不過，說這行業辛酸，就有點似是說男友的不是，網民總結：一律建議分手；但在分手邊緣，彌留之際，又會想起往日甜蜜，埋怨歸埋怨，最後當然是不捨這片天空，還是想到「outport」跟其他空中服務員吃早餐再「lock and seal」；還是想跟「on list老總」工作，一起心驚膽顫；還是想跟長途機的伙伴，在休息時交換「前世今生」。當然，最後還想再說一句：

「Thank you for the flight.」

參考資料：英國《每日電訊報》

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