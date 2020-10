【國泰裁員】國泰於今日(21日)宣布重組計劃,國泰港龍即時停運,另涉及裁減8,500個職位,包括5,300名駐港員工,首當其衝影響機組人員,大批空中服務員或面臨失業危機, 有資深HR接受訪問,指空姐落地不過普通服務員;空姐空少們都知道,這行業似婚姻也似圍城,縱有百般怨言、上機前掙扎要不要「port sick」,最後還是會掛念這片天空,和它曾帶給我們的自由。

當過空中服務員最難忘的,相信也是處理機上乘客的大小事情。(《衝上雲霄II》劇照)

空姐空少們說行業辛酸,總會惹來很多人不滿。不過,就似其他行業,一定有它的辛酸。即使高空三萬尺也不能美化。異國風景的代價,除了身體的勞損,更時時失眠。

人在高空三萬呎,身心也會受氣壓影響,乘客也一樣?(《通往機場的路》劇照)

高空三萬呎煩惱 乘客同樣受影響?

時時聽聞,空中服務員外表光鮮亮麗,背後盡是滿足乘客各種特別要求的故事。但你有否想過,原來人在高空三萬呎,身心也會受氣壓影響,不論你是空姐或乘客,命運也一樣。歸納自英國《每日電訊報》,以下3件事即使你不是空服員,長途機乘客也一定經歷過。

雖然國泰裁員消息令人無奈,空中生活亦令身體勞損,但仍想再飛一次。(《機場特警》)

空服員心底想說的話......

不過,說這行業辛酸,就有點似是說男友的不是,網民總結:一律建議分手;但在分手邊緣,彌留之際,又會想起往日甜蜜,埋怨歸埋怨,最後當然是不捨這片天空,還是想到「outport」跟其他空中服務員吃早餐再「lock and seal」;還是想跟「on list老總」工作,一起心驚膽顫;還是想跟長途機的伙伴,在休息時交換「前世今生」。當然,最後還想再說一句:

「Thank you for the flight.」

參考資料:英國《每日電訊報》