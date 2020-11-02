張慧儀被邀請在ViuTV節目《吃掉前男友》當嘉賓，說起舊情變家暴收場，結果遇到「真愛」。另一邊廂，無綫經典劇集《真情》重播，郭可盈、鄺文珣等《真情》小花全部凍顏有術？

經典劇集《真情》可謂不少人的童年回憶，90年代娛樂不多，電視節目是生活一部分。1995年開播的《真情》，一播便是4年半，合共一千多集，故事中三代同堂的一家人，也算是不少人的「螢幕家人」了。當年的《真情》小花，現在又怎樣？

今年49歳的張慧儀在《吃掉前男友》話當年，指當年隻身到北京做生意，人人都說她偉大為養子無條件付出，但其實是養子多年來一直陪伴着她，伴她走過生活艱難。（《吃掉前男友》劇照）

張慧儀走過「家暴」至今未婚 寧缺勿濫的單身哲學

張慧儀在《真情》中分飾李彩瑤與阿貴兩角，均跟黃智賢飾演情侶，當年因接拍王晶電影而被封為「性感女神」的她，在《真情》中則收起性感，留長長曲髮，同樣風騷具女性韻味。

相隔廿多年，《吃掉前男友》中的張慧儀繼續留一把長髮，完全看不出她已49歲。她在節目《吃掉前男友》片也提到，在家暴後的人生低谷，都是養子伴在好身則，是養子令她充滿生活的動力，或許正正是這樣才能青春常駐？

▼▼▼下圖看張慧儀當年如何走過「家暴」，以及保養心得？▼▼▼

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郭可盈婚後淡出娛樂圈 五招不花大錢輕鬆保養

現年50歲郭可盈，不論身材與樣貌，都與廿多年前相差不遠，雖然在誔下女兒後已大大減少演出，但近年出席活動時，還會令人眼前一亮。

郭可盈飾演劉丹的二女李多歡，在劇中與陳錦鴻有一段情。（《真情》劇照）

郭可盈於1993年參選香港小姐而入行，在郭可盈飾演劉丹的二女李多歡，在劇中與陳錦鴻有一段情。至於戲外，她則在2004年與林文龍結婚，在生下女兒後就漸漸淡出娛樂圈。郭可盈曾在內地節目《美麗俏佳人》分享保養心得，原來保養也不一定要大花金錢。

▼▼▼下圖看郭可盈保養心得▼▼▼

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鄺文珣如患「不老症」 比二十年前更具女人味？

鄺文珣當年在《真情》中飾演劉愷威女友Joan，後來也參演多部經典劇集如《鹿鼎記》。

現年45歲的鄺文珣已育有兩子一女，但完全看不出歲月痕跡。當年鄺文珣曾與劉愷威、曹永廉及鄭敬基拍拖，是當年的「小生殺手」，她最後於2006年與商人應德榮結婚，至今13年，二人曾因Andrew生意失敗而令婚姻關係緊張，幸好二人都有相同信仰，一起走過婚姻難關。

▼▼▼鄺文珣靠飲食「補血補氣」？按圖即看保養心得▼▼▼

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▼▼▼下圖看更多真情小花今昔對比▼▼▼

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