日本女星深田恭子早前迎來38歲生日，擁有凍齡美貌，外表甜美清純的她一直穩坐日本女神寶座，稱霸日本演藝圈二十多年。深田恭子早前更在IG上公開了自己2021年的日曆寫真，穿上泳裝的她不展妙曼身材，骨肉均稱，網民大讚完全看不出真實年齡！

深田恭子今年38歲擁有凍齡美貌。（kyokofukada_official@IG）

深田恭子擁無敵童顔 成日本微胖界女神代表

38歲的深田恭子以童顔及性感著稱，憑藉甜美長相在日本一直穩坐女神寶座，多年來出演過不少膾炙人口的影視作品，在觀眾心中留下深刻印象。早前，深田恭子迎來38歲生日，外表清麗動人的她仍然維持如少女般的美貌，絲毫看不出已經快踏入四字頭！今年5月深田恭子推出個人第二十一本寫真集，展現豐滿誘人、凹凸有致的身材。不少網民大讚深田恭子的身形從不會過瘦，肉都長在該長的地方，是微胖界女神的一大代表。

深田恭子身材火辣擁有玲瓏浮凸的身型，有「肉地」的她展現健康美。（kyokofukada_official@IG）

但深田恭子過去她曾受嬰兒肥困擾，因愛吃甜食及高熱量食物，身材忽胖忽瘦，更曾一度暴肥被稱為「肥恭」。後來深田恭子一雪前恥積極運動，練就緊實迷人線條，不過去年她爆出與地產大亨戀情後，驚現水桶腰悄悄復胖，愛情事業兩得意的她展現「幸福肥」，相信找到情感歸宿的深田恭子不久後便能嫁入豪門，戀情開花結果，脫離「剩女」行列！

▼▼▼【深田恭子2021年日曆泳衣照公開！「微胖女神」地位無人能及？】▼▼▼

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▼▼▼【深田恭子曾被封「肥恭」的黑歷史回顧】▼▼▼

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深田恭子與龜梨和也分手 愛上地產大亨有望成為社長夫人？

「永遠的恭子妹妹」擁有天使面孔魔鬼身材，在演藝圈十分吃得開，多年來傳聞的男友多不勝數，包括瀧澤秀明、東山紀之、玉木宏、有田哲平、X-JAPAN的隊長YOSHIKI等，其中最為人熟知的要屬她與日本男神龜梨和也的一段戀情，有指兩人早在2016年因拍攝日劇《Second Love》譜出姊弟戀，可惜拍拖兩年多後戀情最終告吹。

隨後有指深田恭子「無縫接軌」與地產公司社長杉本宏之拍拖，據聞兩人皆以結婚為前提交往，早前更傳出婚訊！據日媒《Sponichi Annex》報導，雙方透過朋友介紹認識，男方本來就是她的粉絲，家也住得近，因此迅速發展。但據日媒指杉本宏之的情史非常豐富， 他經歷過兩次婚姻，2005年與第一任太太結婚育有一女，婚姻僅短短維持3年時間便離婚。2011年杉本宏之再與韓國女演員吳世正結婚，有傳因男方出軌而導致婚姻破裂，2018年兩人離婚後杉本宏之火速戀上深田恭子。當時日本傳媒傳出深田恭子陷入不倫戀的消息，有指兩人戀愛時杉本宏之並未與吳世正離婚，更爆料他還有另一名半同居情婦，加上女友深田恭子，疑似一腳踏三船，混亂關係令人咋舌。

深田恭子愛上地產大亨，有望結婚成為社長夫人？（kyokofukada_official@IG）

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微胖女生6大優點更吸引異性?

深田恭子雖然不如時下女星「骨瘦如柴」的標準，但長有一張凍齡童顏，展現微胖健康美的她，卻是散發另一種美態，成為眾多男士眼中的女神。究竟微胖女生又有何獨有的吸引力？有外國大學研究就發現，與微胖女生戀愛的幸福感，比與身材瘦削的女生戀愛要多出10倍！許多微胖女生不僅愛笑而且性格爽朗又樂觀，是名副其實的「大笑姑婆」，將快樂傳染給身旁的人。她們還可能是美食專家，不會天天嚷著要減肥，還能一起盡情享受美食。微胖女生的確是優點多多呢！

與微胖女孩戀愛更幸福？（Courtney Cook/Unsplash）

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參考資料：standardmedia